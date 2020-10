Lotte Rod: Morten har sagt undskyld til mig

Lotte Rod, folketingsmedlem for Radikale Venstre, skriver på Facebook, at hun er ked af, at Morten Østergaard trækker sig.

Samtidig bekræfter hun det, som Morten Østergaard også selv sagde til pressen: At han har undskyldt sin opførsel for knap ti år siden. Hun skriver også, at hun har tilgivet ham.

Det var Lotte Rods egne beretninger om sexisme i Radikale Venstre, der fik snebolden til at rulle i partiet.

En snebold, der onsdag aften endte i en politiske bombe, da Morten Østergaard kort før klokken 18 trak sig som leder for Radikale Venstre.

- Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte. Fordi det var mig, hvis hånd hun fjernede for næsten et årti siden fra sit lår, sagde Morten Østergaard efter et radikalt krisemøde, der varede seks timer.

Læs Lotte Rods opslag her: