Kina lover et modsvar, efter at præsident Donald Trump har indført sanktioner mod Hongkong.

Det melder det kinesiske udenrigsministerium i en erklæring natten til onsdag dansk tid.

- Kina vil give et nødvendigt modsvar for at beskytte sine interesser og indføre sanktioner mod amerikansk personale og enheder, lyder det i erklæringen.