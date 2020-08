Lukasjenko afviser udenlandsk mægling i Hviderusland

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, afviser tilbud fra andre lande om at mægle mellem ham og oppositionen efter søndagens omstridte valg.

- Vi vil ikke overlade landet til nogen, siger Lukasjenko lørdag på et møde i det hviderussiske forsvarsministerium.

- Vi har ikke brug for nogen udenlandske regeringer eller mellemmænd, siger han ifølge nyhedsbureauet Belta.

Litauen, Polen og Letland har tilbudt at mægle i striden mellem Lukasjenko og oppositionen.

Lørdag er tusindvis af oppositionstilhængere igen på gaden i hovedstaden Minsk. De protesterer mod det officielle resultat af søndagens valg.

Demonstranterne lægger blomster på det sted, hvor en 34-årig demonstrant døde mandag under sammenstød mellem demonstranter og politi. Han begraves lørdag.

En anden demonstrant er bekræftet død i politiets varetægt.

- Gå af, råbte mange demonstranter. Flere holdt billeder frem af demonstranter med alvorlige knubs.

- Lukasjenko er en morder, råbte mængden.

Der er kommet talrige beretninger frem om demonstranter, der skulle have fået tæsk og være blevet udsat for tortur.

Andre bar skilte med ordene 'Nej til vold' og 'Ikke mere tortur'.

Oppositionen har demonstreret hver dag, siden myndighederne meddelte, at Lukasjenko ifølge det officielle resultat fik 80 procent af stemmerne ved søndagens præsidentvalg.

Oppositionens 37-årige udfordrer, Svetlana Tikhanovskaja, fik angiveligt omkring ti procent. Hun er siden flygtet til Litauen.

Demonstrationerne har udviklet sig til den hidtil alvorligste udfordring for Lukasjenko. Han har regeret landet siden 1994.

Mindst 6700 er blevet anholdt siden valget. Hundredvis af demonstranter er blevet kvæstet.

Lørdag talte Lukasjenko i telefon med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Efter samtalen sendte den russiske regering en meddelelse ud om, at 'problemet' i landet snart vil være løst.

- Den tidligere præsident i Hviderusland beder nu Putin om hjælp. Mod hvem? Mod hans eget folk, der bærer blomster i gaderne?, skriver Litauens udenrigsminister, Linas Linkevicius, på Twitter.

Fredag advarede Lukasjenko hviderusserne om at blive væk fra weekendens demonstrationer, hvis de vil undgå at blive 'kanonføde'.

På lørdagens møde i forsvarsministeriet hævder præsidenten, at familier til soldater og politifolk har modtaget trusler. Han advarer om, at militæret er klar til at forsvare sig.

- Leg ikke med ilden, advarer han.

- Vores soldater har ressourcer nok til at forsvare sig selv og deres familier og sørge for statens sikkerhed.