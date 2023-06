Lukasjenko overrasker: Jeg stoppede Putin

Det startede med anklager om et missil, og pludselig frygtede mange, at et militærkup var på vej. Få et overblik over, hvad der skete i det døgn, hvor Jevgenij Prigozjin lå i åben konflikt med Ruslands regering i Kreml

Normalt retter han bare ind, når den russiske præsident ringer.

Men under weekendens dramatiske begivenheder i Rusland, hvor Wagner-gruppen marcherede mod den russiske hovedstad, var det pludselig omvendt.

Her fik Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, en opsigtsvækkende hovedrolle.

Den mangeårige ven af både Wagner-chefen, Jevgenij Prigozjin, og Vladimir Putin tager nu bladet fra munden og fortæller, hvordan han stoppede en potentielt blodig borgerkrig i nabolandet Rusland.

Anført af leder Jevgenij Prigozjin rykkede Wagner-gruppen i weekenden frem mod Moskva. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Overtalte Putin

I et interview med belarussisk stats-tv, som CNN har gengivet dele af, siger præsidenten således, at han overtalte Putin til at indgå i dialog med sin tidligere kok, der havde vendt ham ryggen.

- Der var en farlig udvikling i gang, og der skulle tages en svær beslutning. Jeg foreslog Putin ikke at skynde sig. Lad os tale med Prigozjin og hans befalingsmænd, siger Lukasjenko ifølge CNN.

Den købte Putin dog ikke med det samme, lyder det videre fra den mangeårige diktator i Belarus.

- Hør her, Aleks. Det er nytteløst. Prigozjin tager end ikke sin telefon. Han vil ikke tale med nogen, skulle den russiske præsident have svaret.

Men Lukasjenko uddyber, at det lykkedes ham at få fat i Wagner-chefen, og ifølge hans beretning advarede han Prigozjin om, at han ville blive 'knust som en kujon', hvis Wagner-tropperne fortsatte deres fremrykning mod Moskva.

Efter en del bandeord og beskyldninger frem og tilbage nåede parterne til enighed om en aftale, der lød på, at Wagner-gruppen skulle vende tilbage til sine baser, mens Prigozjin skulle flytte til Belarus.

Putin har nu følt sig nødsaget til at takke russerne to dage i streg. Mandag var det civilsamfundet - og sågar Wagner-soldaterne - der fik en tv-transmitteret tak fra præsidenten. I dag, onsdag, hærens soldater Putin takker soldater efter kupforsøg.

Ankommet til Belarus

Prigozijn ankom tirsdag eftermiddag til Belarus, bekræfter Lukaskenko.

Meldingen kommer efter weekendens dramatiske begivenheder, hvor Wagner-gruppen indledte et kortvarigt oprør på russisk grund.

Prigozjin var rasende på den militære topledelse i Rusland og ville tilsyneladende have den udskiftet.

På vej mod hovedstaden Moskva blev oprøret dog stoppet, da der med hjælp fra Lukasjenko blev indgået en aftale.

Ifølge Putins talsmand kommer Wagner-chefens oprør ikke til at påvirke Ruslands fortsatte kamp i Ukraine.

