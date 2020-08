Lukasjenko: Putin vil hjælpe med at sørge for sikkerheden

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, siger, at hans kollega i Rusland, Vladimir Putin, har lovet at hjælpe ham med at genetablere sikkerheden i landet, hvis det bliver nødvendigt.

- For at tale om det militære element har vi en aftale med Rusland. Sådanne situationer falder ind under den aftale.

Det siger Lukasjenko lørdag aften ifølge det hviderussiske nyhedsbureau Belta.

- Jeg havde en lang og omfattende samtale i dag med den russiske præsident. Vi enedes om, at ved vores første anmodning vil der komme omfattende hjælp til at sørge for sikkerheden i Hviderusland, siger han.

I samme åndedrag siger Lukasjenko ifølge Belta, at han er bekymret over Nato-øvelser i Polen og Litauen. Han betragter det som en optrapning fra Natos side.

Hviderusland har hele ugen har været præget af store demonstrationer mod præsidenten.

Lørdag er tusindvis af oppositionstilhængere igen på gaden i hovedstaden Minsk. De protesterer mod det officielle resultat af søndagens valg.

Ifølge det officielle resultat fik Lukasjenko 80 procent af stemmerne.

Oppositionens 37-årige udfordrer, Svetlana Tikhanovskaja, fik angiveligt omkring ti procent. Hun er siden flygtet til Litauen.

Herfra har hun opfordret sine landsmænd til fortsat at lægge pres på styret.

Lukasjenko siger videre lørdag, at ansatte i statslige selskaber bliver fyret, hvis de indleder strejke.

Efter lørdagens telefonsamtale mellem Lukasjenko og Putin udsendte den russiske regering en meddelelse om, at 'problemet' i Hviderusland snart vil være løst.

EU gør klar til at indføre sanktioner mod Hviderusland, meddelte de 27 EU-landes udenrigsministre fredag.