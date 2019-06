Lukker 547 restauranter for at bryde regler

Iransk politi har lukket 547 caféer og restauranter i Irans hovedstad, Teheran, fordi de ikke har holdt sig til de 'islamiske principper'. I samme ombæring er 11 mennesker anholdt.

Det oplyser politichefen i Teheran lørdag.

- Vi har konfronteret ejerne af caféer og restauranter, hvor de islamiske principper ikke blev overholdt, og under denne operation blev 547 virksomheder lukket og 11 lovovertrædere anholdt, siger politichefen, Hossein Rahimi.

Politiets operation strakte sig over 10 dage, skriver det iranske nyhedsbureau Fars.

Lovovertrædelser omfatter blandt andet 'ukonventionel reklame i cyberspace, ulovlig musik og udsvævelser', skriver Fars.

- At føre tilsyn med de islamiske principper er blandt politiets vigtigste missioner og hovedansvar, siger Teherans politichef.

En særlig domstol i den iranske hovedstad, der tager sig af 'kulturel kriminalitet og social og moralsk korruption', opfordrer Teherans indbyggere til at indberette tilfælde af 'umoralsk adfærd'.

Der er oprettet et særligt nummer, som iranerne kan sms'e til for at melde enhver, der overtræder de religiøse normer og regler.

Blandt andet kan borgerne indberette, hvis der er kvinder, der tager deres hijab af i deres biler, hvis der postes 'umoralsk indhold' på Instagram, eller hvis man får kendskab til fester, hvor mænd og kvinder danser sammen.