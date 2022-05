Lukker for gassen: - Fuldstændig uacceptabelt

Rusland har truet med det i længere tid, men i dag blev det officielt.

Fra i morgen vil det statsejede russiske selskab Gazprom ikke levere gas til Ørsted længere.

Statsminister Mette Frederiksen kalder det ren afpresning. Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'Putins beslutning om at lukke for gassen til Danmark er ren afpresning og fuldstændig uacceptabel,' skriver statsministeren.

Hun gør det samtidig klart, at stoppet for gas til Danmark ikke kommer til at have indflydelse på Danmarks syn på krigen i Ukraine.

'Det får ikke os til at vakle i forhold til støtten til Ukraine. Tværtimod understreger det kun, at vi i Danmark og Europa hurtigst muligt skal gøres os helt uafhængige af russisk gas.

Regeringen bakker op om Ørsteds beslutning om ikke at betale i rubler...' skriver statsministeren videre.

Energistyrelsen oplyste tidligere i dag, at man ikke forventer en mangel på gas, da man stadig kan købe fra det europæiske marked.

Cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen vurderer, at beslutningen vil føre til en mindre prisstigning oveni i de allerede rekordhøje gaspriser.