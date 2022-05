LUREPASSEREN

DANSK POLITIK har en lurepasser, som sætter alle de andre godt og grundigt til vægs.

Navnet er Søren Pape, der nu efterhånden længe har insisteret på den juleleg, at han ikke kandiderer til at blive Danmarks næste statsminister.

Og dét til trods for, at alle med blot minimal indsigt i dansk politik godt ved, at det gør han. Selvfølgelig.

VED ET KOMMENDE folketingsvalg vil der reelt være tre bejlere til statsministerposten: Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen, indlysende, men også Søren Pape. Hvad sidstnævnte angår, er sagen blot den, at han håber at kunne sejle under bekvemmelighedsflag ved ikke officielt at erklære sit kandidatur.

Indtil videre er det gået meget godt. Helt efter planen er det lykkedes for Pape at undgå meget af det kritiske fokus, der ellers følger med, når man åbent går efter den allerhøjeste post.

IKKE AT PAPE helt har undgået kritik. Ikke mindst læsere af denne avis vil vide, at så god har verden trods alt ikke været for den konservative leder.

Men det er karakteristisk, at han – hidtil i al fald – slet ikke bliver vurderet på efter den samme skala som sine to medkombattanter.

Måske forklaringen på den lempelige behandling er, at han så længe overhovedet ikke lignede noget, der bare mindede om en statsministerkandidat.

Tillad mig et flashback: For seks år siden gæstede Poul Schlüter et DK4 TV-program, jeg dengang beværtede. Trods sin fremskredne alder var den tidligere statsminister virkelig i hopla.

SÅ DA JEG BAD ham karakterisere fænomenet Søren Pape, der netop til alles overraskelse – og på et sidste øjebliks afbud – var blevet formand i det kriseramte Konservative Folkeparti, placerede den tidligere statsminister tungen i kinden og holdt en kunstpause.

’Søren Pape,’ kom det så skælmsk, ’Søren Pape, jo, han var da sikkert en god borgmester. I Viborg.’

Dén lussing sved – og sang længe i ørene på mange konservative.

FOR ÉN TING VAR, at omverdenen havde svært ved at se det geniale i at gøre en landspolitisk novice, der end ikke var medlem af Folketinget, til ny partileder.

Langt værre var det selvfølgelig for selvforståelsen, at den store partifader – manden der med mere end ti år på statsministerposten i firserne formåede at føre de konservative til nye højder – tydeligvis havde svært ved på nogen måde at se meningen med at sætte Pape i front for de konservative.

DE FØRSTE PAR år så det også mere end almindeligt svært ud. Trods sin status som partiformand var det således kun med lodder og trisser, at han overhovedet kunne blive valgt til Folketinget.

Men pludselig vendte det; Schlüters bange anelser holdt simpelthen ikke stik.

Fra at være selve personifikationen på et parti tæt på spærregrænsen, foldede både de Konservative og Pape sig pludselig ud. Borgmesteren fra Viborg viste sig at have mere talent end som så.

SOM JUSTITSMINISTER formåede Søren Pape at manifestere sig som det, de Konservative traditionelt har det bedst med: Bannerføreren for lov, ordentlighed og almindelig god opførsel.

Helt uvelkomment var det selvfølgelig heller ikke, at man hos hovedkonkurrenten Venstre excellerede i det ene opslidende, interne opgør efter det andet.

Pludselig var det de konservatives tur – efter mange års ballade – at fremstå som den stabile støtte i det borgerlige Danmark.

DET STORE SPØRGSMÅL er så, hvor stabil Pape i virkeligheden er. Det uskønne flikflakforløb omkring ophævelsen af Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet har i al fald fået mange af kollegerne i blå blok til at komme i tvivl om driftssikkerheden.

DE OPLEVEDE i dét forløb en partiformand, der skiftede fra at tale som ud af munden på Mette Frederiksen til pludselig at komme i tanker om, at han også havde et hensyn at tage til sammenholdet i den blok, der muligvis er uenige om meget, men dog trods alt burde have som fælles bestræbelse at komme af med den nuværende regering.

NÅR PAPE TIL sidst valgte kovendingen, skyldtes det da formentlig også, at han pludselig indså, at han ellers kunne skyde en hvid pind efter at få opbakning til en skønne dag at sætte sig i statsministerstolen.

Som han jo altså slet ikke går efter. Indtil han pludselig gør. Formentlig, når valget er afholdt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

