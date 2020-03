Lyspunkt: Sådan har italiensk by fjernet corona HELT

Imens danske myndigheder har ændret måden at teste borgere for coronavirus på til kun at screene de mest syge, har en italiensk by gennem et eksperiment identificeret og isoleret alle smittede. Og siden begyndelsen af marts har der ikke været et eneste nyt tilfælde af coronavirus.

Omringet af katastrofetilstande i nabobyer og -regioner har myndigheder i den lille by Vò tæt på Venedig massetestet samtlige knap 3500 borgere for coronavirus ad flere omgange. På den måde har det været muligt at identificere alle smittede - også dem uden symptomer - og isolere dem, før de spredte sygdommen.

Nøglen til succesen ligger blandt andet i de lokale myndigheders hurtige handlinger efter det første registrerede eksempel på covid-19 i Italien allerede 21. februar.

Det fortæller professor i virusinfektioner fra Londons Imperial College Andrea Crisanti, som Eksta Bladet har talt med:

- Efter det første italienske tilfælde af coronavirus valgte autoriteterne at teste hele byen. De lavede et lockdown i byen og testede alle for virusinfektionen, siger professor Crisanti, der har ført eksperimentet, til Ekstra Bladet.

Han har fulgt Vò-metoden, som den er blevet døbt, fra universitetet i Padova.

Under den første runde af testning blandt de 3300 indbyggere blev der konstateret coronavirus hos tre procent af befolkningen, selvom Italien på nationalt plan på daværende tidspunkt kun havde registreret et tilfælde.

- Vi syntes, det var en stor spredning, og gav de italienske myndigheder besked.

- Hver smittet blev interviewet og isoleret, og vi så på, om de havde symptomer eller ej. 75 personer havde ingen symptomer overhovedet og havde ingen viden om, at de var smittet, siger Andrea Crisanti.

Ti dage senere screenede myndighederne og Padovas universitet igen hele byen og konstaterede nu blot smitte hos 0,3 procent af befolkningen - eller otte personer.

- Så spredningen gik fra 3 procent til 0,3 procent. Altså et fald på 90 procent. Det mest interessante er, at de alle var asymptomatiske. De kom i karantæne. Og siden da har byen Vò ikke haft nogen tilfælde af coronavirus, siger professor Crisanti til Ekstra Bladet.

I Danmark argumenterer Sundhedsstyrelsen, at det ikke giver mening at teste bredt, da der er meget lille risiko for at sprede smitten, hvis man ikke selv har symptomer.

Ekstra Bladet har bl.a. kunnet fortælle, hvordan selv sundhedspersonale, der mistænker, at de er smittede, ikke kan blive testet.

Men borgmesteren i Vò, Giuliano Martini, som Ekstra Bladet også har talt med, opfordrer andre - også Danmark - til at følge WHO's retningslinjer om at teste så mange som overhovedet muligt.

- Har De et råd til den danske regering i forhold til at bekæmpe virussen?

- Hvor mange mio. indbyggere er der? Der er sikkert ikke ret mange.

- Cirka fem millioner.

- Ja og vi er 60 mio. så det vil være meget lettere. I Danmark er afstandene mellem byerne måske også større. Man skal lynhurtigt isolere (smittede red.).

Ifølge borgmesteren kræver det hårdt arbejde og forståelse blandt befolkningen:

- Det er ikke let at få 3000 mennesker til at foretage testen samme sted i Vò, mens man opretholder sikkerhedsafstanden og sikkerhedsforanstaltningerne. Det er ligesom at afholde to kommunalvalg i løbet af to uger, siger borgmester Giuliano Martini, der samtidig er farmaeceut og ejer et apotek i Vò.

Trods logistikken tog borgerne godt imod projektet:

- Det var velorganiseret. Vi så mange frivillige, for eksempel også de sygeplejersker, der kom og foretog tests. De var alle frivillige. Vi fik hjælp af frivillige fra Røde Kors og speciallæger fra universitetet i Padova. Det hele var baseret på frivillighed, det er vigtigt.

- Ifølge Dem gør Italiens regering så det nødvendige arbejde for at stoppe denne her virus?

- Nej, nej. Den italienske regering var ikke forberedt på det her. Jeg kan på ingen måde kommentere den italienske regering.

Borgmesteren opfordrer på lige fod med professor Andrea Crisanti Danmark til at følge samme inddæmningstrategi som i Vò.

Regionen lytter

Regionen Veneto, hvor Vò ligger, vil nu adoptere samme aggressive teststrategi som i Vò for at forsøge at bekæmpe de hastigt accelererende smitte- og dødstal, som Italien oplever i disse dage.