Måber over Trump: Afviser præsidents påstand

Trump giver voldelige videospil skylden for weekendens masseskyderier i El Paso og Dayton i USA. Det er der intet belæg for, mener spilekspert

Den amerikanske præsident Donald Trump gav i en tale mandag voldelige videospil en del af skylden for weekendens masseskyderier i USA.

- Vi må stoppe glorificeringen af vold i vores samfund. Det gælder også de grusomme videospil, som er blevet almindeligt eje, slog han fast i talen.

Præsidenten gav ingen konkrete bud på, hvordan han vil sætte ind over for spillene, men sagde dog, at forandringen skal ske straks.

- Det er for nemt for forstyrrede unge at omgive sig med en kultur som fejrer vold. Vi må stoppe eller i væsentlig grad mindske tendensen.

Ikke spillenes skyld

Men videospil er ikke skyld i masseskyderi, heller ikke selvom de indeholder megen vold. Det mener Thomas Vigild, spilekspert og underviser i spiludvikling på Vallekilde Højskole.

- Vi har hørt debatten mange gange før, men der er forskningsmæssigt intet belæg for, at voldelige videospil direkte skulle forårsage voldelig adfærd, siger han.

Faktisk mener nogle, at det forholder sig omvendt.

- Noget forskning viser, at folk, der ikke spiller videospil, er mere voldelige end dem, der spiller. Folk får afløb for deres aggressioner i den virtuelle verden frem for i den virkelige verden, fortsætter han.

Heller ikke i videnskaben er der belæg for, at videospil er skyld i voldelige handlinger. Så sent som i februar 2019 konkluderede endnu en undersøgelse i en lang række af undersøgelser, at man ikke bliver voldelig af at spille videospil.

Svært at forbyde voldelige spil

Skulle det alligevel falde Trump ind at ville forbyde salget af voldelige videospil, ville det blive svært, siger Thomas Vigild.

- Hvad er et voldeligt spil overhovedet? I The Sims kan man spærre sine spilfigurer inde og sulte dem ihjel. Betyder det så, at The Sims er voldeligt? spørger han.

Det vil altså være svært at definere, hvornår salget af et spil skal forbydes eller begrænses.

Det er langt fra første gang, debatten om videospil og vold raser i USA. Spillene 'Doom' og 'Quake' blev efter Columbine-massakren i 1999 beskyldt for at have påvirket den ene gerningsmand. Siden da er debatten blevet vakt, hver gang et masseskyderi har fundet sted i USA.

Det første af weekendens skyderier fandt sted lørdag i en Walmart i El Paso i Texas, og det andet fandt sted søndag ude foran en bar i Dayton i Ohio. Flere end 30 mennesker er blevet dræbt og over 50 såret.

Et racistisk og immigrantfjendsk manifest blev slået op på det omdiskuterede website 8chan tre kvarter inden det første skud faldt i El Paso-skyderiet. Manifestet mistænkes for at være skrevet af gerningsmanden bag masseskyderiet. Politiet og FBI efterforsker sagen.