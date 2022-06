Måling: Macron mister vigtigt flertal

Den franske præsident Emmanuel Macrons centrum-højrealliance, Ensemble, ser ud til at blive størst i Nationalforsamlingen efter den anden og afgørende runde af parlamentsvalget søndag.

Men de mister efter alt at dømme flertallet.

Det viser valgstedsmålinger, der er offentliggjort, efter at valgstederne i Frankrig lukkede klokken 20. Samme tendens viser de første prognoser fra fem forskellige franske analyseinstitutter.

Her ser Ensemble ud til at få mellem 200 og 260 af de 577 pladser i Nationalforsamlingen.

Venstrefløjsalliancen Nupes med Jean-Luc Mélenchon i spidsen står til mellem 150 og 190 pladser.

Der skal mindst 289 pladser til at have et flertal.

I Nupes' hovedkontor blev de første valgstedsmålinger og prognoser modtaget med klapsalver og jubel.

Mélenchon siger i en tale til sine vælgere, at søndagens valg er 'et fuldkomment nederlag' til præsident Macron.

Derimod er der tydelig skuffelse at spore i Macrons lejr.

- Det er langt fra, hvad vi havde håbet, siger Frankrigs minister for offentlige budgetter, Gabriel Attal, til tv-station TF1.

- Vi er på førstepladsen, men det er tydeligvis en skuffende førsteplads, siger justitsminister Eric Dupond-Moretti til tv-stationen BFM.

Ved det seneste valg i 2017 sikrede Ensemble sig 389 pladser, så der er udsigt til en betydelig tilbagegang.

Hvis tallene holder, efterhånden som stemmerne bliver talt op, vil det betyde, at Macron og Ensemble er tvunget til at samarbejde med et eller flere mindre partier.

Det ventes også at føre til flere kompromisløsninger, hvis Macron skal hente støtte hos eksempelvis de konservative Republikanerne til sine lovforslag.

- Vi rækker ud til dem, der ønsker at føre landet fremad, siger regeringens talskvinde Olivia Gregoire ifølge Reuters.

Det formentligt tabte flertal kan gøre det vanskeligt at få gennemført de reformer, Macron og Ensemble vil have vedtaget.

En af valgets helt store vindere er Marine Le Pen og hendes parti, National Samling.

Partiet er gået frem og har udsigt til at få et sted mellem 60 og 102 pladser, viser prognoser. I det nuværende parlament har partiet kun otte pladser, så resultaterne kan ende med at mere end tidoble partiets tilstedeværelse i parlamentet.

Det er en sand 'tsunami', siger Le Pens højre hånd, fungerende partiformand Jordan Bardella, ifølge BFM.

Marine Le Pen selv lover i en tale til sine vælgere på valgaftenen, at partiet vil forsøge at samle alle 'patrioter' og udgøre en stærk opposition til Macron.