Måling: Svækket japansk regeringsparti bevarer magten

Verdens tredjestørste økonomi ser ud til at fortsætte med sin nuværende regering.

Ganske vist går Japans regeringsparti Det Liberale Demokratiske Parti (LDP) og premierminister Fumio Kishida søndag tilbage ved valget til underhuset.

Men partiet står til at få nok stemmer til at bevare magten sammen med koalitionspartneren Komeito.

Det viser valgstedsmålinger fra den japanske tv-station NHK ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Koalitionen står tilsammen til mellem 239 og 288 af pladserne i underhuset. Et flertal kræver 233 pladser. Kammeret har i alt 465 medlemmer.

LDP havde inden dette valg 276 pladser i det japanske underhus og dermed absolut flertal. Om det lykkes for NDP at fastholde det absolutte flertal, står endnu ikke klart.

Koalitionen havde tilsammen 305 pladser. Det er underhuset, som i sidste ende afgør, hvem der bliver Japans premierminister.

Optakten til valget har været svær for LDP, som har siddet på magten i det meste af tiden efter Anden Verdenskrig.

Således gik den mangeårige LDP-premierminister Shinzo Abe sidste år af på grund af sygdom. Han blev afløst af Yoshihide Suga, der imidlertid har kæmpet med svigtende popularitet under coronakrisen og OL i Tokyo. Suga trådte tilbage efter kun et år på posten.

Efter Sugas afgang vandt Fumio Kishida valget til formandsposten i partiet og blev dermed også ny premierminister.

Den post ser han ud til at holde fast i. Men det er usikkert, hvor fast hans greb om magten bliver, mener iagttagere.

- Koalitionen vil ikke i sig selv falde fra hinanden, og regeringen vil bestå. Men på trods af det mindskes deres mandattal helt sikkert, og det kan gøre det svært at styre parlamentet, siger politologi-professor Airo Hino fra Waseda-universitetet i Japan til Reuters.

Ifølge professoren kan det blive afgørende, om Kishida og LDP også holder fast i det absolutte flertal, hvilket endnu ikke står klart.

- Næste år vil Kishidas politiske resultater blive afgørende for, om han for alvor kan holde sammen på tingene i opløbet til valget til overhuset, siger Hino.

Kishida har blandt andet lovet at bruge et større beløb på en stimuluspakke, der skal løfte Japans økonomi, som har været stærkt påvirket af coronapandemien.

Blandt løfterne er også at tilskynde selskaber via skatteincitamenter til at hæve lønninger for medarbejdere.