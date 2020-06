Måling: Trump halser langt efter Joe Biden i svingstater

USA's præsident, Donald Trump, mister opbakning i de seks svingstater, som i 2016 overraskende sikrede ham sejren over demokraten Hillary Clinton.

Det viser en ny meningsmåling blandt næsten 4000 registrerede vælgere i delstaterne Michigan, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Arizona og North Carolina. Målingen er lavet af avisen The New York Times og Siena College.

Trumps formodede udfordrer ved valget i november, demokraten Joe Biden, har i samtlige seks stater en føring på mindst seks procentpoint, skriver The New York Times.

Ifølge avisen har Trump mistet sin tidligere så sikre opbakning fra hvide vælgere.

Ved præsidentvalget i 2016 fik demokraternes kandidat, Hillary Clinton, flest stemmer, men hun måtte alligevel se Trump løbe med nøglerne til Det Hvide Hus.

Det skyldes USA's særlige valgsystem med valgmænd, som i sidste ende afgør, hvem der vinder. Hver delstat har et antal valgmænd, og den kandidat, som får flest stemmer i de enkelte stater, får samtlige valgmænd.

Foto: Carlos Barria/Reuters

I 2016 betød det for eksempel, at Trump sikrede sig samtlige valgmænd fra Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, selv om han kun sejrede med under et procentpoints forspring til Clinton.

I alt er der 538 valgmænd fordelt efter befolkningstallet i de i alt 50 amerikanske delstater.

Ifølge den nye måling har Joe Biden i de tre ovennævnte delstater et forspring på 10-11 procentpoint.

I Arizona og North Carolina, hvor Trump sejrede med over fire procentpoint i 2016, har Biden en føring på henholdsvis syv og ni procentpoint.

Men målingerne viser også, at Trump fortsat har større opbakning i disse seks stater, end han har på nationalt plan.

Således viste en separat måling onsdag i The New York Times, at Biden fører med 14 procentpoint - 50 procent mod 36 procent til Trump.

Hvis Joe Biden vinder de seks delstater, som den nye måling omfatter, samt de stater, som Hillary Clinton vandt i 2016, vil han blive USA's nye præsident med mindst 333 valgmænd bag sig.

Det vil være langt flere end de 270, som minimum kræves, skriver New York Times.

De fleste kombinationer med sejre i tre af de seks stater vil også være tilstrækkeligt til at sikre Biden sejren ifølge avisen.

Svingstater er delstater, hvor der er en reel mulighed for, at begge præsidentkandidater kan vinde.

De stater skifter gerne mellem partierne fra valg til valg. Stater, som tidligere har været sikre for et parti, kan sagtens udvikle sig til en svingstat - og omvendt.