Macron angrebet af demonstrant

Den genvalgte franske præsident måtte søge ly for flyvende tomater under et besøg i Paris-forstad

På markedet i Paris-forstaden Cergy måtte den genvalgte franske præsident, Emmanuel Macron, onsdag søge ly for flyvende tomater, da en demonstrant kastede cherrytomater efter ham.

Det er Macrons første offentlige optræden, siden han genvandt det franske præsidentvalg i søndags.

På videoen kan man se præsidenten stå og snakke i en tætpakket gruppe af mennesker, da der pludseligt flyver en stak tomater henover hovedet på ham.

Det er dog ikke boldøje, som demonstranten kan prale med, for tomaterne rammer en forbipasserende.

Få sekunder senere bliver en paraply åbnet henover præsidenten, inden han bliver eskorteret væk fra området.

Macron vil lytte til vælgerne

Forstaden Cergy huser omkring 65.000 indbyggere, og ligger omkring 30 km nordvest for centrum af Paris.

Det var kun 23,7 procent af vælgerne i byen, som stemte på Macron ved det netop overståede præsidentvalg, og det er som led i en ny kampagne fra Macron, at han var på besøg i byen.

- Jeg er kommet for at sige, at jeg har hørt stemmerne fra alle og enhver, og at jeg vil fortsætte med at engageret i de kvarterer, der er mest i vanskeligheder ... hver dag, sagde præsidenten til de fremmødte på markedet i Cergy.

Baggrunden for utilfredsheden med præsidenten, kan være, at han lever et liv i vild luksus.