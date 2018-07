Macron bryder tavshed efter kæmpe skandale: - Ansvaret er mit alene

Emmanuel Macron har endelig udtalt sig i sagen om hans nu tidligere bodyguard, der er sigtet for vold mod demonstranter i Paris under arbejdernes internationale kampdag.

Det har ellers været en tavs præsident, der har stået på sidelinjen, hvorfra han har kunnet se skandalen vokse sig større og større på daglig basis, siden den brød ud i avisen le Monde i sidste uge. Onsdag har han så valgt at tage bladet fra munden.

Tager det fulde ansvar

Den franske præsident har været under massiv beskydning fra både venner og fjender for at have skjult oplysninger for befolkningen og ikke have afskediget sin tidligere bodyguard Alexandre Benalla i rette tid.

Indenrigsminister Gérard Collomb afviste mandag, at Macron skulle have vidst, at en person fra hans indercirkel havde handlet i strid med loven. Det har dog vakt harme i Frankrig, fordi ministeren samtidig erkendte, at han advarede præsidents kabinet om episoden, der indtraf 1. maj tidligere år.

- Hvis I søger efter den ansvarlige person, så står han lige foran jer. Den eneste person, der er ansvarlig for denne situation er mig. Jeg var ham, som stolede på Alexandre Benalla, siger Macron til det franske Nyhedsbureau AFP.

Præsidenten var meget sparsom med oplysninger, men forklarer, at Benalla var en trofast støtte under valgkampagnen, hvor han blev en betroet medarbejder, men at voldshandlingerne under demonstrationen 1. maj har efterladt ham 'skuffet med en følelse af at være blevet forrådt'.

Alexandre Benalla er fredag blevet afskediget, efter en video af ham iført politivest, hvor han begår vold mod demonstranter, er kommet frem. Søndag blev han sigtet for vold. Foto: Ritzau Scanpix/Thomas Samson

Den 40-årige præsident forklarede også, at ingen nogensinde havde holdt hånden over ham, og at han er lige for loven på linje med enhver franskmand.

Men det har en række partier på både højre- og venstrefløjen ikke ladet sig spise af med. Derfor måtte Macron premierminister Edouard Philippe på talerstolen, hvor han forsvarede hændelsesforløbet.

- Jeg forstår godt, at nogle folk måske undrer sig over, om de beslutninger, der blev truffet, var gode nok, men der er ikke blevet skjult noget for befolkningen, siger Edouard Philippe Ifølge AFP.

Ingen anmeldelse

Tirsdag var flere af de implicerede i sagen indkaldt til et møde i den nationale udvalgskomite. Her skulle politichef Marie-France Moneger-Guyomarc'h blandt andet afgive forklaring, og i følge ham havde politiet ingen ide om, at Alexandre Benalla ikke var politibetjent, da han optrådte med hjelm og vest under demonstrationen.

Også Macrons stabschef var ude og fralægge sig sit ansvar, da han skulle forklare, hvorfor han ikke handlede på indenrigsministerens orientering om sagen. Her sagde han, at der ikke var blevet klaget over Benalla, og at han derfor 'kun' mente, at en suspendering og degradering var på plads.

- Jeg besluttede, at jeg med min ikke havde nok informationer til at politianmelde ham, fortalte stabschef Patrick Strzoda,

Macron har onsdag valgt at aflyse sin tur til det sydlige Frankrig, hvor han ellers skulle have deltaget under en ceremoni ved dette års Tour De France.

