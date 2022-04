Macron: Det bliver afgørende for vores land

Intet er afgjort endnu i det franske præsidentvalg.

Det fastslår Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i en tale til sine tilhængere efter første valgrunde søndag.

Alt tyder på, at han går videre til anden valgrunde om to uger, hvor hans modkandidat vil være Marine Le Pen.

- Tag ikke fejl: Intet er afgjort. Den debat, vi kommer til at have i de næste to uger, vil være afgørende for vores land og for Europa, siger han ifølge AFP til de mange tilhængere, der er samlet i partiets hovedkontor i Paris.

Præsidenten opfordrer sine partifæller og støtter til at være med til at overbevise de franske vælgere om at samles bag ham i anden valgrunde.

- Jeg regner med jer. Gå ud og overbevis andre, så vi den 24. april kan tage et valg om en ny æra for Frankrig. Vi kan tage et valg om håbet, om Frankrig, om Europa, siger Macron.

Han takker samtidig de af sine modkandidater, der har udtrykt opbakning til ham forud for den politiske duel med Marine Le Pen.

Og han rækker ud til de franske vælgere - blandt andre venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchons støtter - der måske vil overveje at stemme på ham for at holde Le Pen fra magten.

- Nogle gør det for at bygge en mur mod det ekstreme højre. Jeg ved, at de ikke nødvendigvis støtter vores projekt, og det respekterer jeg, siger Macron.

I Macrons partikontor blev der bidt negle i minutterne op til, at valgstedsmålingerne blev offentliggjort klokken 20. Men da de kom, var der jubel blandt de mange forsamlede.

Målingerne viser, at Macron ser ud til at få mellem 28,1 og 29,7 procent af stemmerne ved første valgrunde søndag. Le Pen står til mellem 23,3 og 24,7 procent.

I sin tale på valgaftenen tager Macron afstand fra det, han betegner som islamofobi og fremmedfjendskhed hos sin modkandidat.

- Det er ikke Frankrig. Jeg ønsker et Frankrig, der er tro over for menneskeligheden, dannelse, de store idealer vi bygger på. Det er det Frankrig, jeg ser den 24. april, siger han.