Macron: - Du vil starte en borgerkrig

Marine Le Pen spærrede øjnene op under tv-debat, da Emmanuel Macron anklagede hende for at ville starte en borgerkrig

Det franske valg buldrer derudaf, og onsdag aften foregik den sidste tv-transmitterede debat mellem de to tilbageværende kandidater til den franske præsidentpost.

Den nuværende præsident, 44-årige Emmanuel Macron, og hans modstander, den 53-årige højrenationale politiker, Marine Le Pen, sad overfor hinanden i en debat, der omfattede emner som klima, EU, russiske lån og fransk økonomi.

Emner som de er generelt uenige i.

Marine Le Pen ønsker at forlade EU, at trække Frankrig fra Nato, og hun har tidligere optaget russiske lån.

Det var dog emnet om religiøse symboler og den muslimske hovedbeklædning hijab, som i slutningen af debatten fik øjenbrynene til at løfte sig.

- Jeg vil forbyde sløret i det offentlige rum. Jeg tror, at sløret er en uniform pålagt af islamister, og jeg tror, at flertallet af unge kvinder, der bærer det, ikke kan andet, sagde Marine Le Pen under debatten.

Det fik Emmanuel Macron til at svare.

- Du vil starte en borgerkrig i forstæderne, madame Le Pen.

Ekspert: Macron står stærkest

Joshua Sabih, som er ekstern lektor hos Roskilde Universitet, mener ikke hun var forberedt på den udmelding.



- Det var tydeligt at Marine Le Pen ikke forventede den her fortolkning af hendes politik, siger han til Ekstra Bladet.

I følge Joshua Sabih er der ikke noget nyt i hendes udmelding om tørklæder i det offentlige rum, men i debatten forsøgte hun, at pakke hendes budskab ind i en pænere indpakning, end hun tidligere har gjort.

- Det er nyt, at hun på et retorisk niveau er begyndt at adskille islamisme og islam, men responsen fra Macron punkterede hendes argumenter med det samme. Han tegnede et skræmmende billede af Le Pen og hendes udsagn, siger Joshua Sabih.

Joshua Sabih mener da også, at den siddende præsident, Emmanuel Macron, står stærkest efter debatten.

- Macron kommer klart bedst ud af debatten. Blandt andet fordi han formår at så tvivl om Marine Le Pens kompetencer, når han stiller spørgsmålstegn ved hendes viden om tal og fakta, siger Joshua Sabih.

- Det er også pinligt for Le Pen, at hun som nationalist optager lån i en russisk bank, siger Joshua Sabih, som en kommentar på, at Macron flere gange vendte tilbage til Marine Le Pens optagelse af lån i en russisk bank i forbindelse med hendes valgkampagne i 2017.

Det franske valg når sit højdepunkt på søndag 24. april, når franskmændende skal bestemme, hvem der skal stå i spidsen for landet de næste fem år.