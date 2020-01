Macron hastet væk fra teater

Demonstranter forsøgte fredag aften at tvinge sig adgang til et teater i Paris, hvor den franske præsident så et teaterstykke

Præsident Emmanuel Macron måtte fredag aften hastes væk fra teateret Bouffes du Nord i Paris, efter demonstranter forsøgte at trænge ind i teateret.

Det skriver flere medier, blandt andre Sky News og Le Monde.

En video optaget uden for teateret viser, at det på et tidspunkt lykkes flere demonstranter at komme ind i teateret under tumult med politiet, men det lykkedes dem ifølge Paris' politi ikke at komme ind til præsidenten i salen.

Af videoen fremgår det da også, at demonstranterne kort tid efter bliver smidt ud af politiet.

?Plusieurs manifestants tentent d’entrer dans le Théâtre des Bouffes du Nord alors qu’Emmanuel Macron est à l’intérieur. #greve17janvier #Macron #Paris #EmmanuelMacron #direct pic.twitter.com/JNAihVumbz — Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 17, 2020



De vrede demonstranters forsøg på at trænge ind i teateret, fik ifølge medierne præsidentens sikkerhedspersonale til at haste præsidenten væk fra teateret.

Videoen nedenfor optaget af en freelance-journalist viser angiveligt præsidenten blive kørt væk.

Emmanuel Macron quitte le théâtre des Bouffes du Nord dans son véhicule avec les forces de l’ordre autour de la voiture et sous les hués des manifestants. #greve17janvier #Macron #Paris #EmmanuelMacron #direct pic.twitter.com/Xviijv8URI — Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 17, 2020

Pensionsreform

Aftenens demonstration er blot én i en lang, lang række rundt omkring i Frankrig, der har stået på siden starten af december.

Det er Emmanuel Macrons udspil til en grundig hovedrengøring af det franske pensionssystem for offentligt ansatte, der har gjort en del franskmænd rasende, fortæller Jørn Boisen, lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, der forsker i franske samfundsforhold.

- Det gamle pensionssystem er kompliceret, uretfærdigt, og løber ikke rundt økonomisk nu. Men om fem år vil det give op mod 20 milliarder euros underskud på statsbudgettet om året. Så på den måde var det en bunden opgave.

- Macron har derfor ønsket at erstatte de nuværende 42 forskellige pensionsordninger for offentligt ansatte med ét system baseret på point. Når man er i arbejde, optjener man point, og når man har point nok, så kan man gå på pension, siger han.

Med pointsystemet har Macron samtidig foreslået, at pensionsalderen dermed blev hævet fra 62 til 64 år.

Tabu

De offentlige pensioner i Frankrig er oftest konstrueret sådan sammen, at man får 75 procent af sin slutløn i pension. Det har den pensionerede ret til resten af livet, og det vel at mærke, uden at de ansatte selv indbetaler til pension, når de er på arbejdsmarkedet, ligesom man gør i Danmark, fortæller Jørn Boisen.

Hvorfor mange franskmænd så ikke er indstillet på at ændre de utroligt lukrative ordninger til noget mere tidssvarende, mener Jørn Boisen skyldes, at offentligt ansatte generelt har ringe vilkår.

- Flere jobs i det offentlige er ret ubehagelige, har dårlige arbejdstider og er dårligt lønnet. Til gengæld har man haft en god pension, men hvis man fjerner det, så har du bare et job, der er ubehageligt og dårligt lønnet, siger Jørn Boisen.

Trods de mange strejker og demonstrationer, er lektoren overbevist om, at Macron lykkes med at få indført hans foreslåede pointsystem. Men han har været nødt til at give indrømmelser, og pensionsalderen kommer derfor ikke til at stige i første omgang.