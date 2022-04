Macron og Le Pen har kurs mod anden valgrunde

Med 94 procent af stemmerne talt op får Frankrigs siddende præsident, Emmanuel Macron, opbakning fra 27,4 procent af vælgerne ved første runde af det franske præsidentvalg søndag.

Hans nærmeste rival, højrefløjskandidaten Marine Le Pen, får 24,2 procent, mens 21,4 procent har sat deres kryds ved venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon.

Det skriver BBC.

De første valgstedsmålinger, der blev offentliggjort umiddelbart, efter at valgstederne lukkede klokken 20.00, viste også, at Macron havde fået fleste stemmer med Le Pen på andenpladsen.

Dermed ser det ud til, at Macron og Le Pen går videre til anden valgrunde 24. april.

I og med, at ingen af de i alt 12 præsidentkandidater i første runde fik over 50 procent af stemmerne, skal de to kandidater, der får flest stemmer, mødes i anden valgrunde om to uger.

Flere af Macrons modkandidater giver søndag aften deres opbakning til den siddende præsident.

Det gælder blandt andre Socialistpartiets kandidat, Anne Hidalgo, der er borgmester i Paris. Hun ser ifølge valgstedsmålingerne kun ud til at få omkring to procent af stemmerne.

Også den konservative kandidat Valerie Pecresse bakker op om Macron i anden valgrunde.

Hun opfordrer sine vælgere til at 'sige nej til ekstremismen' og advarer om 'katastrofale konsekvenser', hvis Macron ikke vinder.

- Det yderste højre har aldrig været tættere på magten i Frankrig, siger den konservative kandidat ifølge Reuters.

Pecresse ser ud til at få mellem 4,3 og 5 procent af stemmerne. Hvis optællingen af stemmer bekræfter det resultat, vil det være en gedigen vælgerlussing til tidligere præsident Nicolas Sarkozys konservative parti.

Det franske miljøpartis kandidat, Yannick Jadot, giver ligeledes sin opbakning til Macron, siger han ifølge Reuters.

En nær rådgiver for Eric Zemmour meddeler, at højrefløjskandidaten vil pege på Le Pen som sin foretrukne kandidat i anden valgrunde.