Macron og Trump indgår våbenhvile

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og hans amerikanske kollega, Donald Trump, er nået til enighed om at forhandle videre i striden om en fransk beskatning af amerikanske teknologigiganter.

Forhandlingerne skal fortsætte året ud, og i den tid vil der ikke blive indført nye skatter og afgifter, siger en diplomatkilde i Paris mandag.

Dermed er luften - foreløbig - taget ud af de amerikanske trusler om at forhøje tolden på franske varer såsom vin og ost.

De to præsidenter, der talte sammen søndag, vil give forhandlerne en chance for at "finde en løsning i en international ramme" og undgå "en handelskrig, der ikke vil gavne nogen", siger kilden.

Macron skriver mandag på Twitter, at han har haft en 'god diskussion' med Trump.

- Vi vil arbejde sammen om en god aftale for at undgå en toldoptrapning, skriver den franske præsident.

Frankrig besluttede i juli at indføre en skat på tre procent af den omsætning, som de store tech-selskaber har i Frankrig. Selskaber betaler ofte meget lidt i skat i de lande, hvor de ikke fysisk er til stede.

Men Trump-administrationen mener, at skatten er uretfærdigt rettet mod amerikanske selskaber og har truet med gengældelse mod franske varer.

Frankrig har sagt, at landet vil droppe skatten igen, hvis der findes en international løsning i OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling).