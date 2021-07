Macron udskifter telefon efter mulig overvågning

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har byttet sin telefon og sit telefonnummer ud, efter rapporter om at det israelskfremstillede overvågningsværktøj Pegasus er blevet brugt mod ham.

Det franske præsidentkontor siger, at Macron også har giver ordre til kontrol og fornyelse af digitale sikkerhedsprotokoller.

Avisen Le Monde skrev i denne uge, at Macron og 14 franske ministre øjensynligt var blev overvåget af Marokko.

De marokkanske myndigheder afviser, at de har gjort brug af Pegasus-værktøjet. De kalder beskyldningerne 'grundløse og falske'.

Spionværktøjet inficerer iPhones og Android-telefoner, så værktøjets brugere kan følge beskeder, fotos og e-mails. Samtaler kan optages, og mikrofoner og kameraer kan hemmeligt aktiveres.

Det står ikke klart, hvorvidt den franske præsidents telefon reelt var inficeret med overvågningsværktøjet, men hans telefonnummer var et af 50.000 numre, som menes at have været mål for NSO-Gruppen, som skabte Pegasus, siden 2016.

Også Iraks præsident, Baram Salih, Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, og premierministrene i Pakistan, Egypten og Marokko skal være blevet overvåget.

Den amerikanske avis The Washington Post, den britiske avis The Guardian og den franske Le Monde har været med til at kortlægge den omfattende og opsigtsvækkende spionagesag.

Aviserne kunne søndag afsløre, at det israelske spionsoftware Pegasus blev anvendt til at overvåge politikere, journalister og advokater i en række lande.Foruden stats- og regeringslederne indeholdt listen blandt andet numre på to kvinder, der stod den afdøde saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi nær.

Khashoggi blev dræbt og parteret på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i 2018.

USA offentliggjorde i februar en detaljeret rapport fra CIA, hvor den saudiarabiske kronprins anklages for at have beordret eller godkendt drabet.

På listen var også en mexicansk freelancejournalist, der blev dræbt ved en vaskehal i Mexico.