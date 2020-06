Macron vil ikke bekæmpe racisme ved at nedlægge statuer

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger søndag aften i en tv-tale, at bekæmpelse af racisme ikke skal ske ved 'hadefuldt' at omskrive historien.

Det er en kommentar til de protester, der har spredt sig til mange lande efter drabet på den sorte mand George Floyd i den amerikanske by Minneapolis.

Der har også været demonstrationer i de franske byer.

Nogle demonstranter i USA og andre steder har forsøgt at ødelægge eller rive monumenter og statuer ned, som hylder historiske personer, der bedrev slavehandel og begik andre menneskerettighedsforbrydelser.

- Jeg vil sige det meget klart i aften: Medborgere, republikken vil ikke fjerne noget navn fra dets historie. Det vil ikke glemme nogen af dets kunstværker, det vil ikke nedlægge statuer.

Det siger Macron i tv-talen, hvor han også bebuder, at Frankrig vil lukke yderligere op efter en hård coronakrise.

Han oplyser, at restauranter og caféer i Paris kan genåbne mandag.

Han siger at krisen har vist både Frankrigs og EU's sårbarhed lige fra smartphones, bilindustriens reservedele til værneudstyr. Han lader forstå, at Frankrig og Europa skal kunne selv og ikke gøre sig afhængig af Kina og USA.

- Det eneste svar på dette er at opbygge en ny og stærkere økonomisk model, at arbejde og producere mere for ikke at være afhængig af andre, mener han.