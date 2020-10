Mads Fuglede: Her er Trumps plan

Donald Trump vil bruge covid-19 indlæggelsen aktivt til at skabe en fortælling om, at alle amerikanere kan komme videre, vurderer USA-ekspert

Donald Trump forlod natten til tirsdag Walter Reed-militærhospital efter at have været indlagt med coronavirus.

Præsidenten forlod hospitalet med mundbind på uden at sige et ord. Til gengæld benyttede han lejligheden til flere gange at stoppe op og knytte hånden og give 'thumbs up'.

- Han har jo, inden han blev udskrevet, tweetet, at man ikke skal være bange for covid-19, og at han har besejret sygdommen. Det er det, han viser her, siger USA-ekspert Mads Fuglede til Ekstra Bladet.

Politiker og USA-ekspert Mads Fuglede (V) mener, at Donald Trump vil bruge sit sygdomsforløb til at overbevise amerikanerne om, at alle kan komme videre fra covid-19. Foto: Jens Dresling

Frygter han ikke, at det vil provokere amerikanerne, når han signalerer - og skriver direkte - at man ikke skal frygte sygdommen?

- Jeg tror, han er klar over, at nogen vil opfatte det som en hån. Men han har ikke besluttet sig for at få corona, og da han så fik det, så må han acceptere, at resten af valgkampen vil få øget fokus på corona. Så han er nødt til at gøre det til en sejr og nedtone sygdommen ved at vise, at han nu har besejret den.

Donald Trump vendte sig mod fotograferne og flåede sit mundbind af efter sin tilbagevenden til Det Hvide Hus. Foto: Ritzau Scanpix

USA skal videre

Ifølge Mads Fuglede mangler vi endnu at se det politiske resultat af, at Donald Trump har været smittet med en sygdom, som han selv har talt ned ved flere gange.

USA-eksperten er overbevist om, at Trump nu vil bruge sygdommen i den politiske debat.

- Trump har brug for at sende et signal om, at han nu er 'fit for fight', og at amerikanerne også kan blive det igen, siger Mads Fuglede.

Ifølge Trumps talsmand vil præsidenten blive klar til den kommende debat med Joe Biden i næste uge.

- Han bliver nødt til at adressere covid-19 i debatten. Han kan ikke lade som om, det ikke er sket. Han bliver nødt til at lave en fortælling om, at han er kommet videre, og at vi allesammen kan komme videre. Det er det, han skal lykkes med, siger Mads Fuglede.

Målinger viser, at amerikanerne har stor tillid til Trumps måde at håndtere økonomien, men omvendt lider tilliden et alvorligt knæk, når det kommer til håndteringen af pandemien.

- Han skal overbevise amerikanerne om, at de kan komme videre, så han igen kan rette fokus på, at han er den bedste til at styre økonomien, siger USA-eksperten, der ikke tør spå om, hvorvidt præsidenten vil lykkes med det.

- Det er svært at sige, om han lykkes med den fortælling, for han er meget uforudsigelig. Men han er nødt til at præstere bedre, end han gjorde i den første debat (mod Joe Biden, red.).

Tvivler ikke på sygdomsforløb

Flere medier og borgere har sået tvivl om, hvorvidt præsidenten egentlig har været smittet med coronavirus. Flere mener, at det hele er et PR-stunt.

- Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at læger ved et af de mest anerkendte hospitaler i USA er med i en konspiration. Jeg har tillid til, at de har behandlet ham, og at de beskriver hans sygdomsforløb korrekt over for os, siger Mads Fuglede.

Han slår dog fast, at selve tvivlen er et problem for Trump.

- Jeg kan se, at rigtig mange mennesker ikke tror, at han har været syg, og det er ikke gavnligt for Trump.

Tror du, at Donald Trump vil vinde vælgere på, at han har været smittet og er kommet sig så hurtigt?

- Normalt får man en masse medfølelse, når man er syg. Men omvendt er der mange, der bebrejder præsidenten for måden, han har håndteret det på. Han har styret landet i en periode, hvor rigtig mange amerikanere er blevet smittet, siger Mads Fuglede.