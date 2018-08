Maduro: Colombias præsident står bag forsøg på at dræbe mig

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, beskylder Colombias præsident, Juan Manuel Santos, og højreorienterede kræfter for at stå bag det angreb, som lørdag fandt sted under en militærparade, da Maduro var i gang med en tale.

- En flyvende ting eksploderede foran mig. Det var en temmelig høj eksplosion. Først troede jeg, at det var noget pyroteknik, der var gået i stykker, fordi jeg stoler på mine sikkerhedsfolk, men derefter lød der en anden eksplosion, siger han i en tale på stats-tv ifølge BBC.

- Angrebet var et forsøg på at dræbe mig. De forsøgte i dag at snigmyrde mig. Jeg tvivler ikke på, at navnet Juan Manuel Santos står bag dette angreb, siger Maduro.

En højtstående colombiansk embedsmænd siger på betingelse af anonymitet til nyhedsbureauet AFP, at beskyldningen er "grundløs".

Maduro fortæller også, at flere af de ansvarlige for angrebet allerede er anholdt.

Nicolás Maduro Moros Navn: Nicolás Maduro Moros. Født: 23. november 1962 (55 år). Fødested: Caracas, Venezuela. Nationalitet: Venezuelansk. Civilstand: Gift med Cilia Flores. Karriere: Arbejdede som buschauffør i Caracas, inden han blev en del af fagbevægelsen og siden indledte en politisk karriere. Blev udpeget som Venezuelas udenrigsminister i 2006. I 2012 blev han af den siddende præsident Hugo Chávez udpeget som vicepræsident. I marts 2013, da Chávez døde, blev han indsat som præsident. Han blev i maj 2018 genvalgt ved et omstridt præsidentvalg. Kilde: Reuters. Vis mere Luk

Den foreløbige efterforskning "indikerer" desuden ifølge Maduro, at flere personer med bopæl i Florida har været med til at planlægge og finansiere angrebet.

- Jeg håber, at præsident Donald Trump er villig til at bekæmpe disse terroristgrupper, siger han.

Få timer tidligere var en direkte tv-transmission af Maduros tale ved en fejring af nationalgardens årsdag pludseligt blevet afbrudt uden forklaring.

De sidste tv-billeder viste, at de hundredvis af tilstedeværende soldater, som stod opstillet i geledder, begyndte at løbe i forskellige retninger. Der var ingen droner at se på billederne.

Kort efter oplyste Venezuelas informationsminister, Jorge Rodríguez, at Maduro var uskadt, mens syv soldater var kommet til skade.

Eksplosionerne fandt sted klokken 17.41 lokal tid ifølge ministeren.

- Efterforskningen viser helt klart, at de kom fra dronelignende genstande, som bar sprængstoffer, sagde han.