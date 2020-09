Mænd og kvinder ser mere og mere forskelligt på verden

Vi danskere kan godt lide at se os selv i rollen som en global førernation inden for ligestilling. Vi betragter endda ligestilling som så stor en dansk værdi, at vi har stemt det ind som en af de ti vigtigste danske værdier i Danmarkskanonen sammen med andre populære begreber som ’hygge’, ’frisind’ og ’velfærdssamfundet’.

Men sandheden er, at danske mænd og kvinder ser mere og mere forskelligt på ligestillingen mellem køn, skriver Mandag Morgen.

61 procent af kvinderne mener, at ligestilling mellem kønnene halter i dag. Det er flere end ved valget i 2015, og markant flere end ved valget i 1994.

Helt omvendt mener 63 procent af mændene, at ligestillingen er okay i dag eller endog er gået for langt. Og blot 37 procent af mændene mener altså, at ligestillingen fortsat halter. Det er færre end i midten af 1990’erne.

Sådan lyder det tankevækkende resultat, når forskere analyserer de seneste 40 års undersøgelser af holdninger blandt vælgerne. Resultatet indgår i en ny bog, ’Konflikt og konsensus’.

Ligestilling gået for langt

Forskningen viser også, at flere og flere mænd mener, at ligestillingen er gået for langt. Ved valget sidste år svarede hver sjette mand (16 procent), at ligestillingen er gået for langt. Det er flere end ved valget i 2015 og dobbelt så mange som ved valget i 1994. Specielt gruppen af unge mænd er med til at trække andelen op.

En af forfatterne til den nye bog er professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet. Han understreger, at ligestilling har ligget ret lavt på den politiske dagsorden – også hos kvinder – i mange år.

”Vi taler meget om, at muslimske mænd skal på skolebænken for at lære om ligestilling i Danmark. Men vi glemmer at kigge indad. Vores data viser, at en overraskende stor del af danske mænd også godt kunne trænge til at komme på skolebænken for at lære om ligestilling mellem kønnene,” siger han til Ugebrevet Mandag Morgen.

Mændene har flyttet sig

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) ser undersøgelsen som udtryk for en bekymrende tendens, som også viser sig i andre lande.

”Der sker en radikalisering af nogle mænd i internetfællesskaber, hvor mænd tilsyneladende opfordrer hinanden til modstand over for kvinder og over for ligestillingen. Vi er ved at undersøge den her modkultur, så vi ved, hvad der foregår, og hvordan budskaberne spreder sig. Det er i al fald en af kilderne til radikaliseringen blandt unge mænd,” siger Mogens Jensen til Mandag Morgen.

Også forskellen mellem kvinders og mænds holdninger til en stribe andre samfundsspørgsmål som velfærd, klima og miljø, indvandring og økonomi er stigende. Det skyldes primært, at mændene har flyttet sig og nu ser meget anderledes på tingene end tidligere.