Magdalena Andersson står til at blive statsminister i Sverige

De svenske socialdemokraters leder, Magdalena Andersson, ser ud til at have et flertal bag sig, når Riksdagen onsdag morgen skal stemme om hende som Sveriges næste statsminister.

Vänsterpartiets leder, Nooshi Dadgostar, siger til tv-stationen SVT, at partiet vil støtte Andersson.

Det kommer, efter at partierne tirsdag aften indgik en aftale om højere pension.

Mandag havde Vänsterpartiet ellers sagt, at de ikke kunne støtte Magdalena Andersson på det foreliggende grundlag.

Ud over en pensionsaftale, der giver 700.000 pensionister op mod tusind kroner mere i lommen om måneden, er S og V også blevet enige om formen for det fremtidige regeringssamarbejde.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- De partier, der lader en regering komme til og accepterer og holder en regering oppe, skal også have lov at være med og forhandle en helhed frem, siger Nooshi Dadgostar i udsendelsen 'Aktuellt' på SVT tirsdag aften.

Den 54-årige Magdelena Andersson, der i de seneste syv år har været Sveriges finansminister, er udset til at afløse statsminister Stefan Löfven.

Hvis hun bliver godkendt ved onsdagens afstemning i Riksdagen, bliver hun Sveriges første kvindelige statsminister.

Hun overtog posten som partileder for de svenske socialdemokrater fra Löfven tidligere på måneden.

For at blive statsminister har hun brug for opbakning ikke alene fra Miljöpartiet, der er en del af mindretalsregeringen sammen med Socialdemokraterna, men også fra andre partier uden for regeringen.

I Sverige har en regering og en statsminister ikke nødvendigvis brug for et flertal bag sig. Der må bare ikke være et flertal imod.

Vänsterpartiets leder meddeler tirsdag aften til TT, at partiet har tænkt sig at 'stemme gult', det vil sige at undlade at stemme imod. Men det vil ikke direkte stemme for hende ved at 'stemme grønt'.

- Vi kommer til at tolerere hende som statsminister, siger Nooshi Dadgostar.

I forvejen har Centerpartiet (C) meddelt, at det ikke vil stå i vejen for hende ved at stemme imod. Det er uklart, om C stemmer grønt eller gult.

SVT's politiske kommentator Mats Knutson siger, at det 'formodentlig er helt klart' nu, at Magdalena Andersson bliver ny statsminister.

Afstemningen i Riksdagen om den kommende statsminister ventes at finde sted onsdag klokken 9.00, skriver TT.