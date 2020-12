Magnus Heunicke: Der kommer restriktioner flere steder i landet

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) løfter nu sløret for, at der vil komme restriktioner flere steder i landet - ud over de 17 hovedstadskommuner, hvor smitten den seneste tid har været højest.

Det skriver han i et opslag på Facebook søndag aften.

'Jeg har mødtes virtuelt med folketingets partier i dag, søndag, og de er indkaldt igen i morgen, skriver han.

'Hastighed betyder noget, når vi skal bekæmpe smitten. Den stigning, vi så for en uge siden i 18 kommuner i og tæt på hovedstaden, kan vi nu konstatere er på vej flere steder. Derfor sætter vi ind flere steder.'

Skal mødes med borgmestre

I Facebook-opslaget afslører ministeren ydermere, at han skal mødes med borgmestrene og regionsrådsformændene i de berørte kommuner og regioner i morgen.

'Netop nu, mens jeg løber min tur, sendes invitationer ud til borgmestre og regionsrådsformænd de berørte steder. Dem mødes jeg med umiddelbart efter partierne i morgen,' skriver han.

Sundhedsministeren slutter af med en opfordring til danskerne:

'Og kære alle sammen. Jeg ved godt, at mange ikke orker mere. Men epidemien giver ikke op. Den har kræfterne til at lægge sundhedsvæsener ned, til at trække spor af overdødelig og alvorlige senfølger efter sig,' skriver han.

'Vi er i Danmark kommet sikkert igennem de første faser af epidemien. Men foran os står en ny fase. Og det er op til os alle, om vi skal fortsætte kursen med at holde smitten i skak.Vi står foran mørke og kolde måneder. Men der er lys for enden af tunnellen: Vaccinerne er på vej.'

De seneste uger er der blevet registreret høje daglige smittetal. Lørdag var der registreret 2115 nye smittede på cirka 30 timer. Søndag var tallet 1745 på et døgn. Med 1745 positive testsvar er den såkaldte positivprocent på 2,4 - det er den højeste positivprocent, der hidtil er registreret.

Nye tal: 1745 testet positive for coronavirus

Mette F.:

Også statsminister Mette Frederiksen har meldt ud, at der vil komme yderligere tiltag i covid-restriktionerne. Det gjorde hun klart på Facebook.

'Situationen er bekymrende, og vi vil sætte ind, så vi forhåbentligt kan få bedre styr på smitten inden jul. Derfor forbereder vi yderligere tiltag,' skrev hun.

Ekstra Bladet har i løbet af søndagen været i kontakt med flere sundhedsordførere.

De bekræftede, at de er indkaldt til nyt møde mandag morgen, hvor de forventer at blive orienteret om, præcis hvordan regeringen og myndighederne agter at stramme grebet om landet.