- Magtmisbrug og nepotisme i Fredericia

Hvem sagde, at kommunalpolitik er kedeligt?

Det er en af de mest spektakulære kommunalpolitiske skandaler i mange år, som netop nu udspiller sig i Fredericia Kommune.

Meget tyder på, at den detroniserede bykonge, Jacob Bjerregaard, har udnyttet sin position til at skaffe sig selv og sin hustru en attraktiv byggegrund for næsen af det lokale par Tina og Palle Cortzen.

Rasende topchef ville skjule sandheden om borgmester

Jakob Bjerregaard hjalp også sin kone til et attraktivt job i det kommunalt ejede havneselskab. I den lidt mere prekære afdeling har ansatte i kommunen klaget over, at Bjerregaard havde et upassende forhold til kommunens kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe.

Altså kommunens øverste embedsmand. Hun er blevet hjemsendt af kommunens økonomiudvalg.

Det er altså lidt af et fald fra tinderne, som Jacob Bjerregaard gennemlever.

Han er ellers et af sin generations største politiske talenter.

Advokater om penibel sag: Skal efterforskes af politiet

Han var formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom fra 2004 til 2008. Han blev valgt til Folketinget som 34-årig i 2011. Her viste han sit politiske talent. Han var en skarp debattør, men altid venlig og med stort overskud.

Han stoppede i Folketinget i 2013 for at blive borgmester i Fredericia.

Han overtog borgmesterkæden fra Venstres unge Thomas Banke. Bjerregaard var som sagt tidligere formand for DSU, og Thomas Banke var ligeledes tidligere formand for Venstres Ungdom. Ironisk nok endte Thomas Bankes kommunalpolitiske karriere også på grund af afsløringer i Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet afslørede rod i Thomas Bankes bilag, og at han havde et morfinmisbrug.

Midt i skandalen er det nemt at glemme, at Bjerregaard faktisk var en meget dygtig og populær borgmester i Fredericia. Han kunne formentlig være fortsat på posten i flere årtier.

Han kunne også være gået ind i landspolitik, og han kunne have drevet det langt. Han ville faktisk være et helt oplagt ministeremne.

Men måske er det ikke for sent.

Skandale-borgmesters hustru: - Jeg er stoppet

Socialdemokratiet er parti, som har nemt ved at tilgive sine egne.

Når Jeppe Kofod kan blive udenrigsminister, bør Jacob Bjerregaard også kunne komme tilbage.