Malis ekspræsident er død - regerede landet i 22 år

Moussa Traoré, der var præsident i Mali i over 22 år frem til 1991, er død, 83 år. Det oplyser hans familie tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Moussa Traoré kom til magten ved et kup i 1968, da han selv var løjtnant i den maliske hær. Dengang var han en af hovedkræfterne bag kuppet, der væltede Modibo Keïta, Malis første præsident efter uafhængigheden fra Frankrig.

Derpå styrede Traoré det vestafrikanske land med hård hånd, inden han i 1991 selv blev væltet efter lang tid med demonstrationer, der førte til en revolution og et kup.

Derpå blev Traoré fængslet for 'politiske forbrydelser', særligt for sit ansvar for 300 demonstranters død. Han blev to gange dømt til døden, men begge gange benådet.

Ekspræsidenten blev løsladt fra fængslet i 2002 og har i de seneste år holdt sig til at rådgive nogle af landets nuværende politikere.

Efter Traorés afgang blev der skrevet en ny forfatning, som i første omgang sikrede demokratiske valg og stabilitet i Mali i to årtier.

Siden selvstændigheden i 1960 har landet hyppigt været præget af interne konflikter.

I 2012 indledte en gruppe fra det etniske mindretal tuaregerne et oprør i det nordlige Mali, hvilket fik Frankrig og blandt andet også Danmark til at sende soldater til landet.

Senest har Mali i midten af august oplevet et militærkup, hvor oprørske soldater afsatte landets politiske ledere og selv tog magten. Kupmagerne har sagt, at de vil have militæret til at lede landet de næste tre år.