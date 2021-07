Malis præsident angrebet med kniv

To mænd angreb tirsdag Malis midlertidige præsident, Assimi Goïta, i den store moské i hovedstaden Bamako med en kniv. Det skriver AFP.

Angrebet skete under bønnen i forbindelse med den islamiske højtid Eid al-Adha.

Malis minister for religiøse anliggender, Mamadou Kone, siger, at en mand 'forsøgte at dræbe præsidenten med en kniv,' men at han blev overmandet.

En embedsmand i præsidentkontoret siger, at præsident var 'uskadt og i sikkerhed.'

Latus Toure, som er direktør for moskéen, sagde efterfølgende, at en mand havde stukket ud efter præsidenten, men kom til at såre en anden person.

Malis regering kæmper mod jihadister, og mange tusinde soldater og civile er blevet dræbt i den nordlige del af landet i de seneste ni år.

Konflikten har ført til politisk ustabilitet i hovedstaden, hvor oberst Goita førte an i et kup i august sidste år og afsatte den folkevalgte præsident Ibrahim Boubacar Keita efter uroligheder gennem flere år.

Goita er blevet udnævnt til midlertidig præsident, men han har lovet, at en civil regering vil blive indsat.

Uroen i Mali er taget til på et tidspunkt, hvor Frankrig har afviklet sin operation for terrorbekæmpelsen i Mali. I stedet har den gjort den til en del af en bredere international mission i Afrika.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at mellem 2500 og 3000 franske soldater vil forblive i Sahel-regionen i Afrika, hvor millioner af mennesker har brug for hjælp og beskyttelse. Men Frankrig trækker op mod halvdelen af dets 5000 soldater i regionen ud, og det begynder at lukke militære baser i Mali sidst på året.

De franske soldater er sendt til regionen for at hindre islamistiske ekstremister i at vinde kontrol over Sahelzonen. Zonen er et halvtørt bælte, der strækker sig fra kyst til kyst over 6000 kilometer fra Senegal i vest til Eritrea ved Det Røde Hav i øst. Sahel betyder kyst på arabisk.

Frankrig har været spydspids i en indsats mod islamistiske ekstremister fra al-Qaeda, Islamisk Stat og andre grupper i regionen, men det indgår nu i en større international alliance.