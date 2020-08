Malis tilfangetagne præsident trækker sig på stats-tv

Malis præsident, Ibrahim Boubacar Keita, trækker sig fra posten som statsoverhoved og opløser regeringen og parlamentet, efter at han tirsdag blev tilbageholdt af oprørssoldater.

Det meddelte Keita på den statslige tv-station ORTM i det vestafrikanske land natten til onsdag.

- Jeg ønsker ingen blodsudgydelser for at holde mig ved magten, sagde han i en kort besked ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag blev den 75-årige Keita sammen med landets premierminister, Boubou Cissé, tilbageholdt af oprørssoldater.

- Vi kan oplyse, at præsidenten og premierministeren er under vores kontrol, sagde en oprørsleder, der ikke ville have sit navn frem, til nyhedsbureauet AFP.

De to regeringsledere blev pågrebet i præsidentpaladset i Malis hovedstad, Bamako, oplyste den unavngivne oprørsleder.

- Hvis det tilfredsstiller visse dele af vores militær at beslutte, at dette skal afsluttes med deres indblanding, har jeg så i virkeligheden noget valg? sagde Keita om tirsdagens hændelser.

Ifølge AFP fremstod Keita rolig, da han efter midnat annoncerede sin beslutning på ORTM. Det er uvist, skriver nyhedsbureauet, om Keita stadig er tilbageholdt.

Tidligere tirsdag kom der meldinger om, at soldater havde indledt et oprør fra en kaserne i garnisonsbyen Kati, der ligger tæt på Bamako.

Et lignende oprør fra samme militærbase i 2012 førte til et militærkup.

De dramatiske begivenheder i Mali er imidlertid 'ikke et militærkup, men en folkelig opstand'.

Det sagde en talsmand for koalitionen M5-RFP, der har stået bag den seneste tids store demonstrationer mod Malis regering, til Reuters.

- IBK ville ikke lytte til sit folk, sagde talsmanden, Nouhoum Togo, med brug af præsidentens initialer.

- Vi foreslog endda et alternativ, men han svarede igen med drab.

Mali har været præget af politisk ustabilitet, efter at modstandere af præsident Keita siden juni har holdt store demonstrationer og krævet, at han går af.

Onsdag morgen oplyser fungerende stabschef for Malis luftvåben Ismael Wague i en erklæring på statsligt tv, at ledere af kuppet vil sikre en politisk overgang og afholde valg inden for en 'rimelig tid'.

Ifølge Ismael Wague har Den Nationale Komité for Frelse af Folket (CNSP) 'besluttet at tage ansvar for folket og for historien', skriver Reuters.