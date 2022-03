Mand anholdt for at køre lastbil ind i port til russisk ambassade

En mand er blevet anholdt, efter at han angiveligt kørte en lastbil gennem indgangen til den russiske ambassade i Irlands hovedstad, Dublin.

Det skriver avisen Irish Times.

Det skulle være gjort i protest imod Ruslands invasion af Ukraine.

Ifølge Irish Times viser video fra stedet, hvordan lastbilen bakker ind i portene til ambassaden for at tvinge dem åbne.

Irsk politi har ikke oplyst alderen på den anholdte.

- Jeg vil have, at ambassadøren og hans kolleger forlader det her land, at de forlader det her frie land, sagde manden, inden han blev anholdt.

- Jeg har gjort min del, venner. Det er på tide, at resten af Irland gør deres, sagde manden ifølge Irish Times, inden politi førte ham væk fra ambassaden.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skete der ingen personskader, i forbindelse med at lastbilen bakkede ind i porten.

En talskvinde for den russiske ambassade har kritiseret politiet for ikke at gribe ind, selv om de var til stede. Det skriver Irish Times.

I en udtalelse lyder det, at hændelsen bekymrer ambassaden, og at de kraftigt fordømmer det som et angreb på en fredelig diplomatisk mission.

Avisen skriver også, at der dagligt har været protester ved den russiske ambassade i Dublin, siden Rusland invaderede Ukraine.

Ifølge Irish Times skulle flere demonstranter også have heppet på lastbilchaufføren.

Ifølge AFP har en romersk katolsk præst smidt maling på ambassaden som protest imod invasionen. Det skete under et interview på irsk radio.