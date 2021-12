Mandag falder dommen: Sådan endte de andre rigsretssager

Mandag falder dommen i rigsretssagen mod Inger Støjberg.

Anklageren har krævet mindst fire måneders ubetinget fængsel, mens Støjberg selv til flere medier har sagt, at hun 'forventer at blive frifundet'. Allerede inden afgørelsen har politikeren modtaget invitationer fra medlemmer af Dansk Folkeparti om at fortsætte sin karriere opad som ny formand for partiet.

Det er sjette gang i Danmarkshistorien, at en rigsretssag gennemføres, siden Rigsretten blev oprettet i 1849. Og det er aldrig før sket, at det er endt med en ubetinget fængselsstraf.

Historisk er de fleste rigsretssager faktisk endt med frifindelse.

I Ørstedsparken står en statue af Anders Sandøe Ørste. Foto: Steen Wrem

Militærudgifter

1856: Folketinget mod tidligere statsminister Anders Sandøe Ørsted og regeringen.

Der blev rejst tiltale for brug af 'ikke-bevilgede' militærudgifter i forbindelse med Krimkrigen. Efter rigsretssagen fik Højesteret kritik for at have støttet regeringen.

Endte med: Frifindelse

Marmorkirken set fra luften. Foto: Henrik Schütt

Salget af Frederiks Kirkeplads

1877: Folketinget mod tidligere finansminister Andreas Frederik Krieger m.fl.

Der blev rejst tiltale for manglende bevilling i forbindelse med salget af Marmorkirkens grund, Frederiks Kirkeplads. Grunden, hvor der dengang stod en ruin, blev solgt til finansmanden C.F. Tietgen. Finansministeren blev blandt andet beskyldt for at have solgt grunden for billigt.

Endte med: Frifindelse

Kongens Nytorv i København. Det Kongelige Teater til venstre i billedet. Arkivfoto: Holger Damgaard

Dyrt byggeri

1877: Folketinget mod tidligere undervisnings- og kirkeminister Carl Christian Hall og Jens Jacob Asmussen Worsaae.

Der blev rejst tiltale for overskridelse af bevillingerne i forbindelse med byggeriet af Det Kongelige Teater. Opførelsen af teateret i 1872-1874 kostede langt mere end der var budgetteret med.

Endte med: Frifindelse af dem begge

Justitsminister Alberti endte i tugthuset. Polfoto

Svindel for milliarder

1910: Folketinget mod fhv. statsminister Jens Christian Christensen og fhv. indenrigsminister Sigurd Berg.

Begge ministre blev tiltalt for at overhøre advarslerne om justitsminister Peter Adler Albertis bedrageri. Justitsministeren var bestyrelsesformand i Den Sjællandske Bondestands Sparekasse og svindlede for et beløb, der i dag ville svare til adskillige milliarder. Christensen og Berg blev beskyldt for utilstrækkeligt tilsyn - og måske ligefrem for at have dækket over Alberti.

Endte med: J.C. Christensen blev frifundet, mens Sigurd Berg blev idømt bøde på 1000 kroner eller 60 dages fængsel. Dermed var det første rigsretssag, der endte med, at en minister blev kendt skyldig.

Politisk fik det den betydning, at Sigurd Berg røg ud af Folketinget. Han fortsatte dog sin politiske karriere, kom tilbage i Folketinget og blev indenrigsminister i 1920.

Alberti blev idømt otte års tugthus i Byretten. Han kom aldrig for en rigsret.

Erik-Ninn Hansen blev som den første idømt en betinget fængselsstraf i en rigsretssag. Arkivfoto: Ole Steen

Tamil-sagen

1995: Folketinget mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen.

Sagen handlede om ulovligt og med fuldt overlæg at forhindre familiesammenføring af tamilske flygtninge fra Sri Lanka. I alt 300 tamilers ansøgninger blev i al hemmlighed syltet. Det førte til at VK-regeringen med konservative Poul Schlüter i spidsen måtte træde tilbage allerede i januar 1993 efter en kommissionsundersøgelse.

Endte med: Fire måneders betinget fængsel med et års prøvetid.

Erik Ninn-Hansen klagede til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og hævdede blandt andet, at dommerne ikke var upartiske. Klagen blev dog afvist.

Ninn-Hansen forblev medlem af Folketinget til 1994.

Primære kilder: Den store Danske, Dansk Biografisk Leksikon, DR, TV 2, Altinget