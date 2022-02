Mandefald om Boris Johnson: Fire medarbejdere skrider på en dag

Torsdag aften har der været medarbejderflugt fra Downing Street.

Fire højtstående medarbejdere har således forladt deres job i løbet af få timer, skriver BBC.

Der er tale om politisk chef Munira Mirza, pressechef Jack Doyle, stabschef Dan Rosenfield og Johnsons øverste privatsekretær Martin Reynolds.

Bløder medarbejdere

Boris Johnson politiske chef, Munira Mirza, var den første, der trak stikket. Hendes afsked kom i forlængelse af, at Johnson har været i modvind, efter han har rettet en grov påstand mod oppositionslederen.

Derefter meldte pressechef Jack Doyle sin afsked. Doyles opsigelse skulle angiveligt være planlagt og uden sammenhæng til Mirzas.

Senest er meldingen, om at også stabschef Dan Rosenfield og Johnsons øverste privatsekretær Martin Reynolds forlader deres job, kommet frem.

Party-gate

Medarbejderflugten kommer oveni den krise, som Boris Johnson allerede befinder sig i, hvor det er blevet afsløret, at han flere gange har holdt fester i sin embedsbolig under den britiske corona-nedlukning.

En rapport har i den forbindelse blandt andet konkluderet, at Johnsons stab ved flere lejligheder har udvist dårlig dømmekraft, og at mange af sammenkomsterne ikke skulle have fundet sted.

I sidste uge gjorde Johnson det dog klart, at han ikke har i sinde at forlade sin post.