Manden med magten bryder sammen: Ingen tør røre ham

Aldersdebatten er for alvor blusset op i USA igen, efter at Mitch McConnell frøs for anden gang foran åben skærm

Så skete det igen.

For åben skærm gik klappen ned for en af USA's mest magtfulde mænd - den republikanske mindretalsleder i Senatet, Mitch McConnell.

Demens og Alzheimers kastes rundt i offentligheden som mulige forklaringer fra seere, der igen har været vidne til et komplet nedbrud fra den 81-årige senator. I hele 17 år har han haft et jerngreb om de republikanske senatorer, som han er kendt for at kunne vride armen rundt på, som det passer partiet - og ikke mindst ham selv.

- Det kan næsten ikke overdrives, hvor stor en institution, Mitch McConnell er i amerikansk indenrigspolitik, siger Mads Dalgaard Madsen, der USA-analytiker og tidligere politisk rådgiver på Danmarks ambassade i USA.

Mitch McConnell er nemlig den længst siddende leder i Kongressen nogensinde, han er en 'magtpolitiker helt ind i knoglerne', og hans evne til at holde sit parti i geled er 'fuldstændig uovertruffen'.

- Han nyder frygt fra sine politiske modstandere og enorm respekt fra sine politiske støtter, og han har næsten aldrig haft nogen, der er stillet op imod ham i formandsopgørene. Der er ingen, der tør, siger Mads Dalgaard Madsen.

En læge har for nu sagt god for, at han kan fortsætte med at arbejde, men det er langt fra ubetydeligt, hvis hans helbred begynder at halte endnu mere.

- Vi kigger ind i en risiko for, at partiet bliver fuldstændigt overtaget af trumpismen, siger han og varsler, at det kan få enorm betydning for alt fra Donald Trump til Nato og Ukraine.

Mitch McConnell brød fuldstændigt sammen foran åben skærm og måttes hjælpes væk af sine assistenter - igen. Foto: ABC Affiliate WCPO/Ritzau Scanpix

Et bolværk mod Trump

Da det skete første gang, blev det hurtigt grinet af. Det var midt i sommerferien, mediedækningen falmede, og partifællerne faldt i række igen.

Nu er det sket igen - blot en måned efter den første episode, og ifølge Mads Dalgaard Madsen går snakken på, at han ikke stiller op igen i 2026, hvor han er på genvalg - og det kan allerede svække ham nu.

- Så snart der er en udløbsdato på en politiker i USA, så mister han magt i dag, fordi man altid positionerer sig for fremtiden.

Det er ikke uvigtigt, for Mitch McConnell har egenhændigt været et bolværk mod trumpismens rejse fra Repræsentanternes Hus - hvor den virkelig blomstrer - og ind i Senatet.

- Mitch McConnell er en af de få politikere, der har været så magtfuld, at han kunne holde Donald Trump og trumpismen stangen i Det Republikanske Parti. Selv de mest Trump-tro senatorer tør ikke gå op imod ham, siger Mads Dalgaard Madsen og forklarer, at den, der måtte overtage for Mitch McConnell, ikke har samme magt til at kontrollere trumpisterne.

Ser man frem mod valget i 2024, så er valgkortet skruet sammen på en sådan måde, at Republikanerne næsten er garanteret at vinde Senatet.

- Det vil sige, at den person, der er leder af Republikanerne, er leder af hele Senatet efter næste år. Hvis det ikke er Mitch McConnell, så vil Trump – hvis han bliver præsident – have et meget mere samarbejdsvilligt Senat, som han kan gøre med, hvad han vil, siger Mads Dalgaard Madsen.

John Barasso (tv) og John Thune (bagest) hjalp Mitch McConnell, da han frøs første gang. De har i et årti haft en magtkamp kørende med John Cornyn om at overtage Mitch McConnells plads. Foto: Drew Angerer/Ritzau Scanpix

Nato, Europa og Kiev

Mitch McConnells enorme indflydelse rækker dog også udover Senatets grænser og flyder til tider helt ind i Repræsentanternes Hus.

En del af Det Republikanske Parti - særligt Trump-tilhængere - ønsker ikke fortsat at støtte Ukraine i krigen mod Rusland.

- Mitch McConnell er nok den republikaner, der bakker mest op om fortsat støtte til Ukraine. Han er garanten for, at partiet bliver ved med at stemme de her hjælpepakker igennem, siger Mads Dalgaard Madsen.

Særlig på det her område ser man den enorme magt, som Mitch McConnell har raget til sig over årene.

- Han er manden, der kan vride armen om på Kevin McCarthy (republikansk formand for Repræsentanternes Hus, red.) og sørge for, at hjælpepakkerne kommer igennem Repræsentanternes Hus, og så stemmer han selvfølgelig for den i Senatet. Det er ikke givet, at en ny leder vil gøre det, siger han.

Selvom de oplagte arvtagere fra Mitch McConnell, John Thune, John Cornyn og John Barasso (kendt som the three Johns), ligesom Mitch McConnell er moderate, så risikerer man, at trumpismen overtager partiet, fordi ingen af dem har den magt, vægt eller respekt, som Mitch McConnell har.

- De vil simpelthen ikke kunne holde kontrollen med partiet, på samme måde som Mitch McConnell kan og vride armen rundt på folk, siger Mads Dalgaard Madsen.