Manu Sareen opnår ikke valg på Frederiksberg - Brian Holm genvalgt

Tidligere minister Manu Sareen har ikke opnået valg for Socialdemokratiet på Frederiksberg.

Han manglede 59 stemmer for at tage det femte og sidste socialdemokratiske mandat. Sareen fik 271 stemmer.

Men ifølge ham selv er han dog ikke synderligt skuffet over resultatet.

'Nå, men man kan ikke ligge i sofaen i tre uger, ikke føre valgkamp og blive valgt, men gik alligevel fra nr. 15 på listen til at blive nummer 6 og kom næsten ind - sølle 59 stemmer - På den anden side har jeg fået set sygt meget Netflix de sidste tre uger'

'Det må også være slut for mig i politik nu. Jeg har taget min tørn igennem 25 år og orker ikke mere. Det har jeg måske inderst inde ikke gjort i lang tid, men uden at vide det. Jeg har sagt det før, men det kan være svært at slippe noget, som man har arbejdet med igennem sit voksenliv', skriver han på Instagram.

Samtidig fortæller han, hvordan han fortsat har tusindvis af flyers og valgplakater liggende i sin lejlighed. Der er slet ikke blevet brugt, fortæller han.

Fra 2014 til 2015 var Manu Sareen minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold for De Radikale. Men ved årets kommunalvalg stillede han op for Socialdemokratiet.

Den tidligere minister slog sit knæ kort inden valgkampen og kunne derfor ikke føre klassisk valgkamp ligesom alle andre kandidater.

Holm valgt ind

Til gengæld har tidligere cykelrytter Brian Holm opnået genvalg til Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Han fik tredjeflest stemmer for De Konservative med 1135 stemmer.

Brian Holm blev valgt ind første gang i 2013.

Også tidligere drabschef og chef for Rejseholdet Bent Isager-Nielsen har opnået valg for De Konservative på Frederiksberg.

Han fik 1049 og tager partiets femte mandat.

Kendispræst

Tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance Laura Lindahl fik næstflest stemmer for De Konservative og bliver også en del af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Hun fik 1290 stemmer.

Præsten Michael Brautsch kom ligeledes ind for De Konservative på Frederiksberg med 491 stemmer. Han er kendt fra tv-programmet 'Gift ved første blik' på DR.

Trods fremgang og 13 mandater til De Konservative måtte partiet overlade magten til Socialdemokratiet efter 112 års styre. Ny borgmester er Michael Vindfeldt.

Afgående borgmester Simon Aggesen blev dog den største stemmesluger i den københavnske kommune med 5436 stemmer.