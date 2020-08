Marge Simpson blander sig i valgkamp

'The Simpsons' har flere gange tiltrukket sig opmærksomhed under Donald Trumps præsidentembede, og nu er den gule familie fra Springfield endnu en gang blevet hevet ind i den politiske debat.

Siden den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, udnævnte Kamala Harris som sin vicepræsidentkandidat, har Trump-lejren haft travlt med at lange ud efter Harris på alle tænkelige måder.

Trump har blandt andet udtalt, at Kamala Harris er 'mere ondskabsfuld end Pocahontas (Trumps øgenavn for senator Elizabeth Warren, red.)' over for Biden og desuden forsøgt at så tvivl om, hvorvidt Kamala Harris overhovedet kunne blive vicepræsident.

Seniorrådgiver for Donald Trump Jenna Ellis er dog gået skridtet videre, da hun i et opslag på Twitter sammenligner Harris' stemme med Marge Simpsons.

Hør selv om Kamala Harris lyder som Marge Simpson i dette uddrag af førstnævntes første officielle tale som vicepræsidentkandidat. Video: AP.

Både blandt Simpsons-fans og demokratiske støtter har det, ikke overraskende, udløst en sand lavine af vrede reaktioner, men mere overraskende er det måske, at den ene af sagens hovedpersoner, den gule tegneseriefigur Marge Simpson, nu har taget bladet fra munden.

Det sker i en kort video, hvor hun giver sin klare mening til kende om sammenligningen.

- Som en almindelig forstadsfrue (en målgruppe, som ifølge Trump vil stemme på ham, red.) begynder jeg at føle en smule mangel på respekt. Jeg lærer mine børn, at man ikke må kalde andre grimme navne, Jenna, lyder det blandt andet fra Marge Simpson.

Videoen er udsendt af tv-stationen Fox, der ejer rettighederne til 'The Simpsons'. Fox er den seneste uge blev anklaget for at være Trump-kampagnens ukritiske talerør, blandt andet af konkurrenten CNN.

Sagens anden hovedperson, Jenna Ellis, har ikke gjort noget for at undskylde sammenligningen. Tværtimod har hun på Twitter moret sig over alle reaktionerne på sit oprindelige opslag.