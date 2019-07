Margrethe Vestager får toppost

Margrethe Vestager er formentlig en glad kvinde tirsdag aften.

Den tidligere partiformand for Radikale Venstre er netop blevet nomineret til at blive første næstformand for EU-Kommissionen sammen med hollandske Frans Timmermans.

Det bekræfter Donald Tusk ifølge Reuters.

Også Margrethe Vestager har selv bekræftet posten på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen.

- Jeg er meget, meget glad. Jeg synes, det er fantastisk godt arbejde, som er leveret fra dansk side, at en dansker kan være så højt repræsenteret siger hun.

Snydt for det største stykke

Men selv om Margrethe Vestager endte med at få en post, så fik hun ikke den største bid af den europæiske kage. EU-kommisæren har tidligere klart sagt, at hendes 'plan A' var at få en af de øverste poster på EU-kransekagen, men de er gået til andre.

Hun ønsker dog ikke at gå nærmere ind i en diskussion af, hvorfor hun ikke fik posten som formand for EU-Kommissionen.

- Jeg tror ikke, at man skal gå ind og søge efter forklaringer eller motivforske, siger Margrethe Vestager på et pressemøde.

Rollen som kommissionsformand gik til den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, mens også den belgiske premierminister, Charles Michel, har fået en fin post. Han bliver formand for Det Europæiske Råd. Spanske Josep Borrell bliver udenrigschef.

Men inden Margrethe Vestager og co. kan fejre de nye flotte titler endegyldigt, så skal EU-Parlamentet godkende dem ved en afstemning. Det siger EU-traktaten.

