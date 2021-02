Marianne Jelved varsler sin afsked efter 33 år på tinge

De Radikales Marianne Jelved vil ikke genopstille til Folketinget. Det siger hun til Nordjyske.

Marianne Jelved har været i Folketinget siden 1987 og var fra 1990 til 2007 politisk leder for partiet. Det var i den periode, hvor det havde en afgørende indflydelse på dansk politik under Poul Nyrups (S) statsministerperioder.

Men det bliver altså ikke til en ny periode for Marianne Jelved, der er 77 år gammel.

- Nu skal jeg nok koncentrere mig lidt mere om min familie og mit fritidsliv. Jeg synes, det er mange år, jeg har været med. Og jeg har været glad for dem alle sammen.

- Men jeg skal også finde et tidspunkt, hvor jeg holder op. Og det har jeg så fundet nu, siger hun.

Den garvede politiker blev økonomiminister i Poul Nyrup Rasmussen første regering, der bestod af Socialdemokratiet, Centrum Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og altså De Radikale. Den kom til i 1993, efter at Poul Schlüter (K) trak sig oven på Tamilsagen.

I 1990'erne blev hun politisk kendt for at svinge med håndtasken og stå bag store reformer af arbejdsmarkedet.

Op gennem 90'erne var Marianne Jelved også aktiv del af voldsomme politiske diskussioner med Dansk Folkeparti.

- Jamen tak for denne gang. Vi har vel nok været i mange debatter for år tilbage. Altid ordentligt. Og ja også sjovt.

- Uenige om stort set alt. Men med respekt for hinandens synspunkter. Alt godt, skriver tidligere formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard på Twitter.

I den seneste tids uro hos De Radikale udløst af krænkelsessager mod tidligere politisk leder Morten Østergaard har Marianne Jelved talt for en mere midtersøgende og kompromissøgende linje i partiet.

Hun støttede desuden Martin Lidegaard (R) i kampen om, hvem der skulle erstatte Morten Østergaard. Han tabte valget til Sofie Carsten Nielsen. Efterfølgende er Martin Lidegaard dog udnævnt til næstformand.

- Jeg er meget glad for, at Martin Lidegaard er blevet næstformand og samarbejdet med Sofie. Det har været en ambition for mig at de to har villet kunne det.

- Det kan de, og det kan du nu. Derfor er det også tidspunktet, hvor jeg kan sige, at jeg ikke mere behøver at give en hjælpende hånd der, siger Marianne Jelved.

Der er endnu tid til næste valg, og dermed er Marianne Jelveds tid i dansk politik ikke slut. Og endnu har hun et projekt, hun særligt vil arbejde.

- Jeg har længe haft en ambition om at skabe et nyt fag i folkeskolen, man kan kalde digitalisering.

- Vi er omgivet af så meget teknologi, som påvirker os. Det synes jeg vil være vigtigt at få som fag i skolen, for vi kan ikke se en fremtid, hvor det ikke bliver ved med at udvikle sig, siger Marianne Jelved.

Ifølge Nordjyske står tidligere minister Christian Friis Bach klar til at overtage Marianne Jelveds valgkreds i Hjørring.