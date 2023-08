Marjorie Taylor Greene: Mit navn er på listen

En af de mere kontroversielle medlemmer af Kongressen fortæller nu, at hun er i spil som Trumps vicepræsidentkandidat

Trump/Greene 2024?

Det ville være noget af et kulørt makkerpar, der potentielt kan stille til valg mod regerende Biden/Harris i 2024, hvis konspirationsteoretiker og medlem af Kongressen Marjorie Taylor Greene taler sandt.

- Man taler ofte om det, og jeg ved, at mit navn er på listen, svarede det republikanske kongresmedlem til The Guardian, da hun blev spurgt, om hun kunne være Donald Trumps kandidat til vicepræsidentposten, skulle han vinde primærvalget.

- Jeg ville være nødt til at tænke over det og overveje det, sagde hun til republikanernes første debat i Milwaukee i nat.

Jøder, muslimer og Satan

Marjorie Taylor Greene fløj direkte ind i mediernes søgelys, da hun vandt et sæde i Kongressen tilbage i 2020, og det blev kun stærkere, da hun offentligt støttede Trumps anklage om, at valget blev 'stjålet'.

En del af hendes offentlige repertoire handler nemlig om, at den jødiske milliardær George Soros er nazist, hun har sammenlignet mundbind-påbud med holocaust, og hun mener ikke, at muslimer hører til i regeringen.

Derudover er hun udtalt tilhænger af QAnon - den ekstreme konspirationssekt, der startede i en afkrog af internettet ved navn 8chan - der blandt andet mener, at en af Satan-tilbedende elite - som driver en pædofiliring - styrer politik og medier i USA.

Marjorie Taylor Greene støtter tilsyneladende Donald Trump i alle tænkelige sager. Foto: John Bazemore/Ritzau Scanpix

Trofast Trump-støtte

Marjorie Taylor Greene har været en af ekspræsident Donald Trumps trofaste støtter, selv når det har set værst ud.

Senest fløj hun til New York, da Donald Trump blev tiltalt i 34 sager om at forfalske regnskaber og opgørelser, hvor hun via en megafon råbte op om, hvad hun mener er falske anklager.

Hun har også udtalt, at hvis hun stod bag stormen på Kongressen 6. januar 2021, 'så havde vi vundet'.

Også i sagen om bestikkelse til tidligere pornostjerne Stormy Daniels står Marjorie Taylor Greene lige bag ved Donald Trump.

'Demokraternes politik er så dårlig, at de er afhængige af deres heltinde, der er blevet for gammel og ulækker til at tjene penge som pornostjerne, så hun i stedet spreder løgne om Trump,' skrev hun på X, tidligere Twitter, tilbage i marts.