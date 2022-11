Mark nægter at stemme: - Fremtiden er i Guds hænder

Amerikanske Mark har oplevet fire indbrud og to væbnede røverier i sit hjem, men han har ikke råd til at flytte væk og beder nu bare til, at gerningsmændene ikke kommer tilbage

GEORGIA, USA (EKSTRA BLADET): Tårerne triller ned ad kinderne, når Mark fortæller om sit liv.

Som barn blev han sendt væk fra sin mor for at bo hos bedsteforældrene i en anden stat, som ung blev han gift og fik to børn, begyndte at sælge marihuana og endte bag tremmer.

Efter fem år var han ude igen, klar til at starte på en frisk. Han købte et hus i Columbus i den amerikanske delstat Georgia og begyndte at handle med biler. Tjene gode penge.

Men nogen vidste noget, og seks gange på få år blev hans hjem plyndret.

På de 22 år, Mark Gangs har boet i sit hus i Columbus, Georgia, har der været indbrud seks gange. To gange er han blevet truet på livet i sit eget hjem. Foto: Cecilie Mengel

Truet på livet

En af gangene ventede gerningsmanden på ham indenfor. Bevæbnet med en pistol.

- Da jeg parkerede min Honda foran huset, var jeg glad. Det havde været en god aften, og jeg kom hjem med 700-800 dollars på lommen. Men da jeg kom indenfor, kunne jeg med det samme se, at skufferne stod åbne, og at der havde været indbrud, fortæller 65-årige Mark fra sin forhave.

- Det var sjette gang, det skete, så jeg havde en idé om, hvad der ventede mig indenfor. I stedet for at ringe til politiet som de andre gange, gik jeg bare ind og så mig omkring. Jeg gik ned ad gangen og kiggede direkte ind i en mørk skikkelse. Det var en mand. Han pegede sin pistol på mig og sagde, at han ville skyde mig, hvis jeg ikke afleverede alle mine penge.

Mark gjorde, som der blev sagt. Herefter lukkede gerningsmanden ham inde i et skab i soveværelset og forsvandt ud i mørket.

55-årige Mark kunne ikke få et arbejde, da han som nygift flyttede til Columbus. I stedet begyndte han at sælge marihuana. Foto: Cecilie Mengel

Den falske betjent

Oplevelsen, traumet, vil altid sidde i Mark.

Ligesom dengang en politimand ringede på hans dør, blev lukket ind og lagde ham i håndjern. Uniformen var falsk, og betjenten var kun ude på at røve Marks hjem.

Alligevel føler han sig heldig. Takker Gud for det liv han har fået - og stadig har.

- En bange mand kan dø en million gange, men en modig mand dør kun én gang. Gud har en plan, siger Mark.

Mark stoler ikke længere på sine naboer, men hilser stadig høfligt på dem. Foto: Cecilie Mengel

Han bliver stille. Tørrer igen tårerne væk og kigger ud på vejen.

Hvilken plan har han, som indebærer at du skal udsættes for alt det?

- Det er hans måde at træne mig på.

Hvad skal du trænes til?

- At være den bedste version af mig selv. I did the crime and I did the time, men Gud gav mig en chance mere, og den skal jeg være taknemmelig for.

Originale hjertebørn

Mark er både far og bedstefar, og han fortæller stolt om sit barnebarn, der går på andet år på et universitet i Missouri.

Men smilet rammer næsten ørene, når snakken falder på hans tre øvrige hjertebørn.

En original grønlig Chevelle fra Californien, en gylden Toyota Corolla og en sølvgrå Chevrolet.

'Jesus is Lord' står der på nummerpladen. Foto: Cecilie Mengel

Lige siden han blev løsladt fra fængslet i 2000, har han handlet med biler. Og han ved godt, at det måske netop er dem, der tiltrækker røvernes opmærksomhed.

Mark stoler ikke længere på sine naboer, men hilser stadig høfligt på dem, når de slår græs ved siden af eller kører forbi på vej mod centrum.

- Jeg har boet på den her vej i 22 år uden at kende andre i området, der også har haft tyveri. Jeg har prøvet det seks gange. To gange var jeg selv hjemme. Det kan ikke være helt tilfældigt.

På den anden side af vejen er en mor og datter ved at læsse bilen af.

- Jeg savner hende, der boede der før. Hun blev 103, og hun slog stadig sit eget græs, da hun var 95. Vi drak tit kaffe sammen og fik en sludder. De nye kender jeg ikke. Og når man har været udsat for det, jeg har, begynder man til sidst at mistænke alle omkring én, siger han.

Ikke sikker i ejet hjem

Han peger på en trailerpark få hundrede meter væk og siger så meget lavt, næsten hviskende:

- Jeg har sparet sammen i lang tid, og min drøm er at komme væk herfra. Men alt er dyrt, og jeg har ikke råd, så indtil da er jeg nødt til at blive her og håbe, at røverne ikke kommer tilbage.

Føler du dig sikker i dig eget hjem?

- Ja og nej. Politichefen har advaret mig mod, at når man fodrer hundene - og dermed også røverne ved at give dem penge - så har de det med at komme tilbage, siger Mark.

Stemmer ikke

Tirsdag er der midtvejsvalg i Georgia.

Republikanerne har traditionelt set godt fat i sydstaten, men der er ved at ske et skred. Det så man allerede ved midtvejsvalget i 2018, hvor blot 12.000 stemmer blev afgørende.

To republikanske senatspladser flippede dengang til Demokraternes fordel, og resultatet i Georgia betød, at Joe Biden har kunnet få gennemført store dele af sin politik.

I værkstedet har Mark et billede af sin mor, der gik bort sidste år. Hun døde af rygning, og han opfordrer derfor Ekstra Bladets udsendte til at droppe de blå kameler. Foto: Cecilie Mengel

Valget på tirsdag kan ændre det politiske landskab fuldstændig og få betydning for, hvad der sker frem mod præsidentvalget i 2024.

Men Mark har ikke tænkt sig at bruge sin stemme.

- Jeg går ikke op i politik. Jeg går op i, at vi alle behandler hinanden godt.

Der er stor forskel på, hvordan Republikanerne og Demokraterne vil føre politik her i Georgia. Er der slet ikke noget, du går op i, om det skal være på den ene eller den anden måde. Våbenlovgivningen eksempelvis?

- Gud har en plan, og den kan vi ikke lave om på, siger Mark og smiler så igen.

Tårerne er væk, solen er kommet frem, og vi takker af. Mark skal videre, om lidt skal han se på en ny bil, der måske skal hjem og bo på græsplænen.

