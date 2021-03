Mark Rutte erklærer sig som vinder ved Hollands valg

Premierminister Mark Rutte har erklæret 'overvældende' sejr efter Hollands parlamentsvalg, der sluttede onsdag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hans parti, Folkepartiet for Frihed og Demokrati (VVD), bliver ifølge valgstedsmålinger valgets største parti.

VVD får omkring 23 procent af stemmerne og går frem fra 33 til 35 mandater, viser en måling fra den hollandske tv-station NOS.

- Hollands vælgere har givet mit parti en overvældende tillidserklæring, lyder det fra en smilende Mark Rutte foran journalister i parlamentet ifølge AFP.

Centrum-venstrepartiet D-66 går otte mandater frem og bliver næststørst, mens det indvandringskritiske Frihedspartiet (PVV) bliver valgets tredjestørste, viser valgstedsmålingen.

D-66, der har været en del af Ruttes regeringskoalition siden 2017, står til at få den største fremgang fra 19 mandater til 27. Hvis tallene bekræftes, efterhånden som stemmerne bliver talt op, overhaler det Frihedspartiet, der hidtil har været parlamentets næststørste.

Det indvandringskritiske PVV er stiftet af Geert Wilders i 2006. Det ser i valgstedsmålingen fra NOS ud til at gå tilbage fra 20 til 17 mandater.

Det kristendemokratiske CDA, som også var en del af den hidtidige koalitionsregering, ser ud til at miste fem mandater. Partiet står til 14 mandater, viser målingen.

Rutte har siddet på posten som premierminister i de seneste ti år.

Han står nu i spidsen for et forretningsministerium, idet regeringen gik af i januar. Det skete efter en skandale om børnepenge, hvor 25.000 familier fejlagtigt blev beskyldt for snyd.

Men skandalen ser ikke ud til at have kostet Rutte stemmer.

Mark Rutte siger onsdag aften, at det ikke er 'alt, der er gået godt' i de seneste ti år, inklusiv førnævnte skandale.

Han ser frem imod de næste år, hvor den største opgave bliver at genopbygge Holland efter coronakrisen:

- Jeg har energi til ti år mere, siger Mark Rutte.

Underhuset har 150 pladser.

Der er en fejlmargen på op til to mandater ved valgstedsmålingen, skriver NOS på sin hjemmeside.

Normalt kan et parlamentsvalg i Holland holdes på en enkelt dag. Men denne gang blev det holdt over tre dage – fra mandag til onsdag – på grund af coronapandemien.

Formålet med at forlænge valget var at undgå trængsel i valglokalerne.

Det har også betydet, at de hollandske vælgere i år har kunnet brevstemme.

Valgdeltagelsen ligger ifølge en foreløbig vurdering omkring 81 procent.