Martin Henriksen bekræfter: Vil være DF-formand

Martin Henriksen bekræfter, at han er kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti.

Hans kandidatur kunne Ekstra Bladet allerede fredag berette om.

'Jeg kan bekræfte, at jeg stiller op som formand i Dansk Folkeparti til det ekstraordinære årsmøde d. 23 januar', skriver DF'eren i en tekstbesked til Ritzau.

Skal gå forrest

Udover Henriksen stiller også næstformand Morten Messerschmidt, hovedbestyrelsesmedlem Merete Dea Larsen og byrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen op.

'Jeg kan ikke understrege nok, at hvis ikke Dansk Folkeparti helt skal forsvinde, så skal vi igen til at være det parti, der tør at gå forrest og sige det, som ingen andre tør sige især i forhold til integrationsproblemerne', uddyber Henriksen.

Martin Henriksen, som sidder i byrådet i Stevns Kommune, mener, at der er problemer i partiets ledelse.

'Vi skal simpelthen ren ledelsesmæssigt være hurtigere og bedre til at skride ind overfor møgsager, og meget gerne inden at de når ud til pressen', lyder det afslutningsvist fra Henriksen.

Dramatisk kamp

Dermed er der udsigt til en dramatisk kamp om formandsposten i det kriseramte parti mellem Morten Messerschmidt og Martin Henriksen.

På det seneste er Martin Henriksen offentligt gået i rette med netop Messerschmidt ved flere lejligheder.

Eksempelvis har Henriksen beskyldt Messerschmidt for at bruge Inger Støjberg i et kynisk magtspil

- Messerschmidt har brugt Støjberg - ligesom han bruger alle andre - i et kynisk magtspil, som alene handler om at bringe sig selv til tops, har Martin Henriksen udtalt til Ekstra Bladet.

Henriksen mener således, at det er rent bluff, når Messerschmidt har udtalt, at han vil bakke Støjberg op, hvis hun agter at være DF-formand.

Fik flest stemmer

Martin Henriksen spillede desuden en central rolle i forbindelse med Dansk Folkepartis dramatiske årsmøde i september.

Her fik han nedadvendte tommelfingre og åbenlyse mishagsytringer med på vejen fra Pia Kjærsgaard, da han holdt sin tale i forbindelse med valget til partiets hovedbestyrelse.

Ikke desto mindre lykkedes det Martin Henriksen at få flest stemmer af alle til hovedbestyrelsesvalget under årsmødet.