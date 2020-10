Martin Lidegaard: Jeg tabte

Sofie Carsten Nielsens udfordrer skriver på Facebook, at han vil en anden kurs for Radikale Venstre

Martin Lidegaard, udenrigsordfører for Radikale Venstre, udfordrede Sofie Carsten Nielsen til posten som politisk leder af Radikale Venstre.

Det bekræfter han på Facebook efter en dramatisk dag, hvor Morten Østergaard trak sig som politisk leder for de radikale.

Martin Lidegaard skriver, at han stillede op til posten, fordi han vil en 'mere dialogsøgende og midtsøgende kurs', og at han ikke mener, at gruppeledelsens håndtering af sexisme-sagen var i orden.