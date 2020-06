Masseanholdelser i nat

Under nye, prodemokratiske protester er 53 personer blevet anholdt i Hongkong.

Det skete tirsdag aften lokal tid, hvor demonstranterne markerede et år med protester, der nogle gange har udviklet sig voldeligt.

Flere steder blev der blokeret veje, inden politiet spredte de hundredvis af demonstranter med peberspray.

Efter en periode med få demonstrationer fra den Kina-kritiske og prodemokratiske bevægelse er spændingerne på ny høje efter et forslag om en såkaldt sikkerhedslov, der har opbakning i Beijing.

Onsdag lyder det fra politiet, at 36 mænd og 17 kvinder blev anholdt for ulovligt at have forsamlet sig.

Maksimalt otte personer må forsamle sig i Hongkong på grund af coronavirus.

Der er planlagt flere protester mod sikkerhedsloven i de kommende dage.

Kritikere frygter, at den såkaldte sikkerhedslov vil lægge voldsomme bånd på Hongkong.

Endnu er detaljerne om loven dog sparsomme.

Regeringerne i Hongkong og Beijing har afvist, at der skulle være grund til bekymring. Herfra påstås det, at den er rettet mod et fåtal af 'uromagere'.

Embedsmanden John Lee, som er sekretær for sikkerhed i Hongkong, har sagt til South China Morning Post, at det lokale politi er ved at oprette en særlig enhed, der skal håndhæve sikkerhedsloven.

Den skal blandt andet stå for indsamling af efterretninger, efterforskning samt træning.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen 'ét land - to systemer'. Aftalen løber frem til 2047.