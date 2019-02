Massedemonstationer i Spanien: Kræver premierministers afgang

Titusindvis af mennesker med Spaniens rødgule flag demonstrerede søndag i Madrid for at tilkendegive, at de er imod enhver indrømmelse til Cataloniens separatistiske partier.

Demonstranterne krævede samtidig, at der udskrives valg.

Demonstranterne råbte taktfast 'Spanien! Spanien!' og 'Vi vil have valg' i bymidten på Plaza de Colon i den hidtil største protestaktion i de otte måneder, hvor den socialistiske premierminister, Pedro Sanchez, har været ved magten.

Den store aktion var organiseret af partier i midten og på højrefløjen som en magtdemonstration over for Sanchez og for at udnytte den udbredte vrede over separatismen i Catalonien.

Embedsmænd anslår, at omkring 45.000 mennesker deltog i søndagens demonstration. Foto: Ritzau Scanpix.

Ledet af oppositionen

Mange i Madrid er ophidsede over, at regeringen i sidste uge lagde op til, at der skal udpeges en person til at forhandle om krisen i Catalonien, da de mener det er et udtryk for svaghed over for separatisterne i Catalonien.

- Sanchez-regeringens tid er forbi nu, sagde lederen af Spaniens konservative parti, Pablo Casado, som tidligere har lagt en hård linje over for Cataloniens ønske om uafhængighed.

Det konservative parti kæmper stadig for at rejse sig, efter at det i de senere år er blevet rystet af en omfattende korruptionsskandale.

Sanchez, som kom til magten i juni sidste år, har kun en fjerdedel af pladserne i parlamentet og regerer med støtte fra partier, som er imod besparelser, samt fra catalanske nationalister og andre små partier.

Nylige meningsmålinger tyder på, at det konservative parti Popular efter et valg vil kunne regere med centrumhøjrepartiet Ciudadanos og det stærkt højreorienterede parti Vox.

Brok over selvstændighed

Demonstrationen i Madrid fandt sted forud for retssager mod 12 separatistiske ledere. De indledes tirsdag ved højesteret i Madrid. Ved retssagerne risikerer separatisterne fra Catalonien at blive idømt fængsel i op til 25 år.

I september sidste år vedtog Cataloniens parlament en lovpakke, der banede vej for en folkeafstemning om løsrivelse. Afstemningen udløste en forfatningskrise i Spanien, og den spanske regering afsatte den catalanske regionalregering.

27. oktober 2017 erklærede det regionale selvstyre sig uafhængig af Spanien. Cataloniens regionspræsident, Carles Puigdemont, måtte flygte til Belgien, og den spanske stat tog direkte kontrol over den velstående region.

Puigdemont er stadig i Bruxelles, hvor han jævnligt modtager besøg af ledende separatister fra Catalonien.

Der bor 7,5 millioner mennesker i Catalonien, der er Spaniens rigeste region.

Demonstranterne var både fra højrefløjen og den yderste venstrefløj. Foto: Ritzau Scanpix.