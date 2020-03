Masseslagsmål i Tyrkiets parlament

En oppositionspolitiker gik onsdag på talerstolen for at kritisere præsident Erdogan, og så endte det hele i et masseslagsmål

Det kunne ligne noget fra Jomfru Ane Gade klokken fire om natten. Men det er det ikke.

Det er derimod scener fra det tyrkiske parlament i Ankara.

Her gik Engin Ozkoc på talerstolen, hvor han anklagede præsident Erdogan for ikke at vise respekt for de soldater, der blev dræbt i Syren i sidste uge.

Engin Ozkoc kaldte blandt andet præsidenten for ubehagelig og forræderisk.

Og så gik det galt. Helt galt.

Adskillige parlamentspolitikere endte i totterne på hinanden, mens lige så mange forsøgte at stoppe masseslagsmålet.

Ifølge den tyrkiske tv-station Haberturk havnede flere politikere på gulvet, men ingen kom til alvorligt til skade.

Erdogans tilhængere finder sig ikke i, at præsidenten bliver fornærmet. Foto: Ritzau Scanpix

Konflikt

28. februar blev 34 tyrkiske soldater dræbt af syriske tropper, og tirsdag var det tid til hævn. Her blev et syrisk fly skudt ned.

Tyrkiet kalde nedskydningen en 'succes'. Ngo'en Syrian Observatory for Human Rights oplyser, at det syriske fly blev skudt ned af et tyrkisk F-16-kampfly.

Flyet styrtede ned i et regime-styret område. Men om personalet om bord overlevede, vides altså ikke.

Derudover er 93 syriske regeringsstyrker blevet dræbt i tyrkiske bombardementer siden fredag, oplyser ngo'en.

