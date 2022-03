Massivt pres: Ingen ledige tider til ukrainere

Ukrainske flygtninge er strømmet ind for at bestille tid til at få opholdstilladelse i Danmark.

Faktisk har så mange bestilt tid, at der lige nu ingen ledige tider er.

Torsdag oplyste udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at 5000 ukrainere plus børn allerede har påbegyndt deres ansøgning om midlertidigt ophold i Danmark.

Kan ikke arbejde

Imens står erhvervslivet klar med åbne arme for at modtage de mange flygtede ukrainere på arbejdsmarkedet, skriver Politiken.

Der er bare et problem - de ukrainske flygtninge må ikke arbejde i Danmark, mens deres ansøgning om opholdstilladelse efter særloven bliver behandlet, fremgår det af Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Og lige nu er der altså ingen tid at bestille.

Flere tider på vej

Men over for Ekstra Bladet forsikrer Udlændingestyrelsen, at de løbende opdaterer tiderne, så der kommer flere ledige tider.

- Vi udbyder løbende flere tider. Kan man ikke se flere ledige tider i kalenderen, opfordrer vi til, at man forsøger sig igen på et senere tidspunkt. Vi opfordrer desuden til, at man indsender sit ansøgningsskema digitalt via vores hjemmeside, da dette vil lette behandlingstiden, oplyser styrelsen.

Derudover vil der fra tirsdag være to nye steder i København og Aarhus, der skal bidrage til at behandle ukraineres ønske om ophold.

Særlov

Da Folketinget onsdag vedtog en særlov, som giver midlertidigt ophold til ukrainere, der er flygtet til Danmark som følge af Ruslands angreb på Ukraine, sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye følgende:

- Min ambition er, at de første opholdstilladelser allerede vil blive tildelt i weekenden. Herefter vil der gå få dage, inden vi kan begynde at få fordrevne fra Ukraine som kolleger, og vores børn vil få nye skolekammerater.

Før det kan ske, kræver det dog, at ukrainerne kan få en tid til opholdstilladelse.