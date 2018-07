Mavepuster til Trump: Satellitfotos afslører 'ulovlige' aktiviteter i Nordkorea

Amerikanske efterretningskilder har kraftig mistanke om, at Nordkorea igen er begyndt at producere missiler.

Det er ellers kun halvanden måned siden, at Nordkoreas diktator Kim Jong-un satte sin underskrift på et dekret, hvor han lovede at afvige fra missilaffyringer og udviklingen af atomvåben i fremtiden.

Tirsdag skriver Washington Post, at dugfriske efterretninger tegner et billede af, at arbejdet med at producere mindst et interkontinentalt ballistisk missil er i fuld gang.

Belastende satellitfotos

Dermed ser det i første omgang ud til, at Kim Jong-un ikke holder sit ord over for Donald Trump, der tidligere på måneden aflyste en storstilet militærøvelse med Sydkorea netop som et led i aftalen.

Det skulle være satellitfotos fra missilanlægget i byen Sanum-dong, der ligger nord for hovedstaden Pyongyang, som har fået alarmklokkerne til at ringe hos amerikanerne. Mens officielle kilder indtil nu har været meget tavse, har Nordkoreas nabo mod syd tirsdag følt sig nødsaget til at kommentere den seneste udvikling.

- Den sydkoreanske regering følger Nordkoreas aktiviteter intenst og arbejder tæt sammen med USA. Vi håber dog, at I forstår, at vi ikke kan tale om efterretningsoplysningerne, siger talsmand for det sydkoreanske forsvarsministerium Kim Deuk-hwan i dag på et pressemøde.

Missilfabrikken i Sanum-dong er kendt for at have udviklet Nordkoreas ballistiske Hwasong-15-missil, der var det første, som kan ramme det amerikanske fastland fra den koreanske halvø.

Ifølge satellitbilleder som National Geospatial-Intelligence Agency (Nationalt overvågningscenter red.) har taget, skulle der dagligt være lastvogne og andre køretøjer, som ankommer eller forlader stedet.

Direktør Jeffrey Lewis mener, at det er ren fantasi, hvis man tror, at missilanlægget er lukket ned.

- Det er aktivt. Vi ser containere, der kommer til og bliver ført væk på store køretøjer. Det her er altså et anlæg, hvor de før har lavet interkontinentale ballistiske missiler, advarer han.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Berigelsen af uran skulle stadig finde sted ved atomreaktoren i den nordkoreanske by Yongbyon. Foto: All Over Press/imago stock

Der er ikke kun tale om nye aktiviteter på missilanlægget i Sanum-dong. Blot ni dage efter topmødet i Singapore 11. juni rapporterede flere internationale medier om, at regimet i Pyongyang var i gang med at opføre nye bygninger ved Nordkoreas eneste kendte atomreaktor.

USA's udenrigsminister Mike Pompeo kunne i sidste uge også afsløre, at Nordkorea stadig producerer brændstof til atombomber.

- Ja, det er korrekt. De fortsætter med at producere fissile materialer, men vi er ikke blevet taget ved næsen, svarede udenrigsminister under en høring om Rusland og Nordkorea i Senatet ifølge Washington Post.

Har ikke opgivet atomprogram

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, bekræftede på topmødet med Trump sin 'faste og urokkelige' forpligtelse til at færdiggøre afrustningen af atomvåben fra den koreanske halvø.

Men det er ikke ensbetydende med, at landet helt vil opgive sit atomprogram, fastslår Ken Gause, der ekspert i Nordkorea fra den amerikanske flådes analysecenter.

- Regimets overlevelse afhænger af opfattelsen af Kim-familien. Og atomprogrammet har en afskrækkende effekt på kræfter i USA, der ønsker et regimeskifte, vurderer han.

Trump har endnu ikke kommenteret de nye oplysninger om aktiviteterne i Nordkorea.

Erklæringen mellem Donald Trump og Kim Jong-un. Her får I lige alle fire andre punter, som det netop underskrevne dokument indeholder 1) USA og Nordkorea forpligtiger sig til en ny amerikansk-nordkoreansk relation i overensstemmelse med folkets vilje til fred og rigdom i de to lande. 2) USA og Nordkorea vil stå sammen om at bygge en vedvarende og stabil fred på Den Koreanske Halvø 3) Parterne bekræfter 'Panmunjom Deklarationen' fra 27. april 2018, hvor Nordkorea forpligtiger sig til en fuldstændig afatomisering af Den Koreanske Halvø. 4) USA og Nordkorea forpligtiger sig til at finde de jordiske rester af krigsfanger (POW) og personer forsvundet i tjeneste (MIA), herunder at hjemsende dem, som allerede er identificeret. Desuden skriver de følgende i aftalen - Præsident Donald Trump forpligter sig til sikkerhedsgarantier for Nordkorea. Der er står ikke, hvad de garantier indebærer - Nordkoreas leder, Kim Jong-un, genbekræfter hans 'faste og urokkelige' forpligtelsen til at færdiggøre afrustningen af atomvåben fra den koreanske halvø. Vis mere Luk

Medie: Nordkoreas atomprogram kører stadig videre i hemmelighed

Sydkorea bekræfter nordkoreansk missils rækkevidde

Her jubler Kim Jong Un over sit nye super-missil