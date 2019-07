May er glad igen: Danser og synger natten væk

Alt tyder på, at Theresa May er mere end almindeligt lettet over, at vægten af brexit er blevet løftet fra hendes skuldre.

Theresa May, der er Storbritanniens premierminister indtil på onsdag i næste uge, slog sig nemlig løs i weekenden.

Hun var både at finde i The Royal Box til Wimbledon, man kunne se hende til finalen i verdensmesterskaberne i cricket. Og sidst, men bestemt ikke mindst, gav hun den gas lørdag på den eksklusive Henley Festival i Oxfordshire. Her koster en billet til en enkelt aften op til 135 britiske pund - svarende til 1123 danske kroner.

Her blev May og hendes mand, Philip, set slå sig løs til det svenske band ABBA's megahit 'Dancing Queen' blandt flere andre sange, mens hendes sikkerhedsvagter holdt sig tæt på.

Snart færdig

Theresa May har ellers været en rimelig hårdt prøvet kvinde de sidste par år.

Efter tre hårde års kamp om at få Storbritannien ud af EU annoncerede Theresa May 24. maj, at hun ville træde tilbage som premierminister for landet og som formand for Storbritanniens konservative parti.

Da hun meddelte sin afgang, kunne May ikke holde tårerne tilbage, da hun beskrev, hvor taknemmelig hun havde været over at tjene det land, hun elsker. Få dage tidligere kunne britiske aviser bringe et billede af en grædende Theresa May på bagsædet af sin minister-Jaguar.

Søndag var Theresa May på plads til finalen i verdensmesterskaberne i cricket, som England vandt. Foto: Andrew Boyers/Reuters

Boris Johnson og Jeremy Hunt er de to, der lige nu kæmper om at overtage hendes plads på Downing Street nummer 10. Her er den kontroversielle brexitfortaler og tidligere London-borgmester Boris Johnson favorit. Den nye leder og altså også premierminister bliver offentliggjort 23. juli.

Efter planen skal Storbritannien forlade EU 31. oktober. Boris Johnson har udtalt, at hvis han vinder magten, kommer Storbritannien til at træde ud af EU 31. oktober - uanset om der er en aftale med EU eller ej.

Ikke første gang

Iagttagere af britisk politik vil vide, at det ikke er første gang, at May slår sig løs til det svenske megabands hits.

Tilbage i 2018 gik hun på scenen til det konservative partis konference til tonerne af kæmpehittet 'Dancing Queen'.

Og lørdag kunne man altså atter se Theresa May i godt humør og med de velkendte dansetrin.

Ifølge Daily Mirror har Downing Street endnu ikke svaret på, om premierministeren og ægtemanden selv har betalt for billetten til festivalen, eller om de var inviteret som gæster.

